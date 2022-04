Voorjaarsbloeiers in zonnetje op De Heimanshof

Hoofddorp – Sneeuwklokjes, anemonen, narcissen, aronskelken, speenkruid, vingerhelmbloem. Deze en vele andere voorjaarsbloeiers schieten momenteel de grond uit. Ze zijn mooi, makkelijk in onderhoud en nuttig voor de natuur. Op zondag 10 april organiseren De Heimanshof en IVN werkgroep Haarlemmermeer samen een speciale dag over deze bloemen die het voorjaar kleur geven.

Vanaf 13.00 uur kunt u tientallen soorten in bloei zien in de wildeplantentuin op de Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp. Voorjaarsbloeiers zijn niet alleen kleur in de tuin of berm, maar zijn ook een belangrijke eerste voedselbron voor onder meer de bijen, vlinders en andere insecten die ontwaken uit hun winterrust. Bezoekers kunnen meer te weten komen over deze planten tijdens een rondleiding of de tentoonstelling in het informatiecentrum van De Heimanshof bezoeken. Er is ook een speurtocht voor kinderen die een mooie, natuurlijk prijsje kunnen winnen.