Volle papiercontainers zorgen voor ergernis 

Mijdrecht – In meerdere wijken in Mijdrecht hebben volle blauwe papiercontainers de afgelopen weken voor overlast gezorgd. Door het winterse weer begin januari kon het oud papier op de geplande ophaaldag niet worden ingezameld, met als gevolg dat containers langdurig in het straatbeeld bleven staan.

Volgens de Afvalwijzer zouden de papiercontainers 3 januari worden geleegd. Door gladheid en slecht begaanbare wegen bleek dit echter niet mogelijk. Veel inwoners hadden hier aanvankelijk begrip voor, maar de situatie hield langer aan dan verwacht. In diverse straten stonden de containers wekenlang aan de weg, vaak met extra papier en karton ernaast. Dit terwijl de straten allang weer goed bereikbaar waren.

“Het is niet alleen rommelig, maar voor mensen die slecht ter been zijn soms ook lastig,” laat een inwoonster uit Mijdrecht weten. “Daarnaast waait het losse papier door de wind overal naartoe.”

Ergernis

In de Afvalwijzer werd vermeld dat het papier alsnog op maandag 19 januari zou worden opgehaald. Toen dit niet gebeurde en inwoners contact opnamen met de gemeente kregen zij te horen dat de eerstvolgende ophaalronde pas op 7 februari zou plaatsvinden. Dat was voor veel inwoners een grote ergernis .

Het inzamelen van oud papier wordt in Mijdrecht uitgevoerd door vrijwilligers van sportverenigingen, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de vertraging. Inmiddels geven meerdere bewoners aan dat de papiercontainers in hun wijk alsnog zijn geleegd. Daarmee lijkt de situatie zich geleidelijk te herstellen en keert het straatbeeld in Mijdrecht weer terug naar normaal.

Op de foto: In meerdere wijken in Mijdrecht hebben volle blauwe papiercontainers de afgelopen weken voor overlast gezorgd. Foto: Peter Pos.