Vleermuizenexcursie in Bennebroekbos

Regio – Op zaterdag 27 augustus wordt een vleermuisexcursie georganiseerd in het Bennebroekbos bij Heemstede. Tijdens deze avondwandeling door het prachtige bos op de grens van Bennebroek en Heemstede gaan de deelnemers op zoek naar vleermuizen. Vleermuizen zijn leuke en bijzondere dieren, omdat ze alleen bij schemer en in het donker actief zijn. De gids van Landschap Noord-Holland kan er alles over vertellen.

Spannende nacht

Overdag is het fijn wandelen in het rustige Bennebroekbos. In de schaduw van de oude, grote bomen kunnen omwonenden en bezoekers ontspannen en tot rust komen. ’s Avonds nemen heel andere bewoners het bos over. Vleermuizen ontwaken als de zon ondergaat en benutten de lanen en waterpartijen om te jagen. Al vliegend zoeken ze met hun radarsysteem naar muggen en andere vliegende insecten.

De geluiden die ze maken zijn onhoorbaar voor het menselijk oor, maar daar is de batdetector voor uitgevonden. Een speciaal apparaat waarmee de signalen van de langs vliegende vleermuizen hoorbaar worden. De gids herkent die geluiden en neemt een aantal van deze detectoren mee, zodat de deelnemers de vliegende jagers zelf kunnen spotten. Kinderen zijn ook van harte welkom. Trek stevige schoenen aan. De excursie ia van 21.00 tot 22.30 uur. Vertrekpunt: Hoek Glipperweg met Swartsenburgerlaan; Glipperweg 4c in Heemstede, op de grens met Bennebroek. Reserveren is verplicht. Het is niet mogelijk om ter plekke aan te sluiten. Zin om mee te gaan? Aanmelden via www.gaatumee.nl

Foto: Dwergvleermuis. Foto: Do van Dijck