Villa Ross in Abcoude viert feestweek voor bewoners

Abcoude – Villa Ross staat van 24 tot en met 30 augustus, tijdens de plaatselijke feestweek, in het teken van een feestelijke week vol activiteiten, speciaal georganiseerd voor ouderen met dementie of somatische aandoeningen. De zorginstelling in Abcoude wil met dit initiatief niet alleen haar bewoners een plezierige tijd bieden, maar ook de onderlinge verbondenheid en de relatie met de lokale gemeenschap versterken.

De feestweek begint zaterdag 24 augustus met een bingo, mogelijk gemaakt door sponsoren uit de lokale middenstand. Aansluitend wordt een barbecue georganiseerd, waarbij bewoners, medewerkers en vrijwilligers samen kunnen genieten van een gezamenlijke maaltijd in de tuin van de villa.

Activiteiten

Gedurende de week staan diverse activiteiten op het programma, variërend van het vissen naar badeendjes tot het halen van natte voeten; speelse elementen die zorgen voor ontspanning en vrolijkheid. Een hoogtepunt is het geplande bezoek aan de jaarlijkse paardenmarkt, waar bewoners kunnen genieten van de levendige sfeer en, indien mogelijk, een ritje met paard en wagen kunnen maken. “Dat zou voor velen een nostalgisch moment zijn,” aldus de organisatie.

Samen lachen

Ook muzikaal wordt er uitgepakt: een liveoptreden zorgt voor een muzikaal intermezzo dat herinneringen oproept en bewoners uitnodigt om mee te zingen of te genieten van de klanken. De feestweek wordt afgesloten met een middag vol oudhollandse spelletjes, waarbij het ophalen van herinneringen en samen lachen centraal staan.

Villa Ross benadrukt het belang van betrokkenheid vanuit de gemeenschap. Vrijwilligers zijn dan ook van harte welkom om een bijdrage te leveren. “Wie tijd en hart heeft voor een ander, nodigen we uit om eens binnen te lopen”, zegt de organisatie. “Samen maken we deze feestweek onvergetelijk.”

Op de foto: Villa Ross in Abcoude viert de feestweek voor bewoners. Foto: aangeleverd.