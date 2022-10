Verkoopbeurs in het Crash Verzetsmuseum

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 houdt op zaterdag 22 oktober een verkoopbeurs in het museum en bij goed weer buiten het fortgebouw. Te koop zijn vliegtuig- en automodellen uit kunststof en metaal, nieuwe en tweedehands boeken over de Tweede Wereldoorlog, de luchtvaart en de krijgsmacht. Tevens zijn romans over deze onderwerpen te koop. Daarnaast worden militaria verkocht. Dat zijn voornamelijk artikelen die buiten de collectiedoelen van het museum vallen, dus niet uit de periode 1940 tot 1945. Verder zullen militaire radio’s worden verkocht.

Breng naast het snuffelen op de beurs ook eens een uitgebreid bezoek aan het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460. Het museum is op zaterdag en iedere tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie over het museum, over het werk van Crash en toegangsprijzen op www.crash40-45.nl of raadpleeg Instagram of Facebook.