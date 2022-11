Verkoopbeurs in het Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Aanstaande zaterdag 19 november wordt wegens groot succes wederom een verkoopbeurs gehouden in het Crash museum en bij goed weer buiten het fortgebouw. Te koop zijn vliegtuig- en automodellen, nieuwe en tweedehands boeken over de Tweede Wereldoorlog, de luchtvaart en de krijgsmacht. Ook worden enkele militaire radio’s te koop aangeboden.

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 en is geopend op zaterdag en iedere tweede zondag van de maand van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie en toegangskaarten op www crash40-45.nl.