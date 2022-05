Verkeerscampagne ‘Met elkaar overweg’ gestart

Amstelland – Hoe kunnen we meer rekening met elkaar houden in het verkeer? Dat heeft het publiek woensdag 18 mei kunnen ervaren op het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp door in een bumperbal te kruipen en een parcours af te leggen. Het doel was elkaar zo min mogelijk in de weg zitten. Wethouder Verkeer & Vervoer van gemeente Haarlemmermeer, Marja Ruigrok en vicevoorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, Gerard Slegers gaven hiermee het startsein voor de nieuwe campagne ‘Met elkaar overweg’.

Samen doen

Het is steeds drukker op onze wegen en paden. En er is een steeds grotere verscheidenheid aan weggebruikers die vaak tegelijk op weg zijn. Dit leidt regelmatig tot onderlinge frustraties, irritaties en in het ergste geval zelfs tot ongelukken. Op initiatief van de Vervoerregio Amsterdam is daarom een verkeersveiligheidscampagne ontwikkeld: ‘Met elkaar overweg’. Deze campagne spoort verkeersdeelnemers aan om meer rekening met elkaar te houden. Wethouder Marja Ruigrok juicht deze campagne toe, want ook gemeente Haarlemmermeer herkent de situaties van drukte op de wegen: “Onze gemeente heeft zowel een stedelijk als een natuurlijk karakter. Er wordt gewerkt, gesport, gerecreëerd, gewoond, gewinkeld, kortom: er wordt geleefd. En met z’n allen zijn we dus veel op pad. Dan kom je elkaar natuurlijk tegen op de weg. ‘Met elkaar overweg’ is precies de campagne die ons erop wijst dat we het samen moeten doen en elkaar de ruimte moeten gunnen.”

Respect en regels

Het doel van de campagne is om weggebruikers bewust te maken van de ruimte die ze innemen op de weg, dat ze die moeten delen met anderen, en dat ze hun gedrag daarop moeten aanpassen. Zodat uiteindelijk de verkeersveiligheid verbetert, voor iedereen. Dus: meer rekening houden met elkaar, respect tonen, regels naleven… elkaar de ruimte gunnen. Het thema ‘Met elkaar overweg’ benadrukt het gezamenlijke aspect.

Gerard Slegers, vicevoorzitter van de Vervoerregio Amsterdam: “Het gaat vaak goed, maar soms zitten weggebruikers elkaar in de weg. Grote groepen wielrenners die hard langs wandelaars rijden. Fietsers die moeten opletten als er weer een snelle maaltijdbezorger langskomt. Bezorgers die op hun beurt weer vinden dat ‘trage’ verkeersdeelnemers ze in de weg staan. En zo zijn er nog veel meer conflictsituaties te bedenken. Daar richt de nieuwe campagne zich op: we moeten met elkaar overweg.”

De verkeersveiligheidscampagne loopt van half mei tot en met half juli in alle 14 gemeenten van de Vervoerregio Amsterdam, zowel in de publieke omgeving als online. Lees meer informatie over de campagne en bekijk de campagnevideo op www.verkeerenmeer.nl/campagnes