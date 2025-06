Verhalenroeitocht in het betoverende Botshol

De Ronde Venen – Dinsdag 24 juni vindt opnieuw de bijzondere verhalenroeitocht plaats in het unieke natuurgebied Botshol. Al vijftien jaar lang nemen Joke Dekker en Elza Vis deelnemers mee op deze sfeervolle tocht, waarin natuurbeleving en vertelkunst samenkomen. De tocht duurt van 19.00 tot 21.30 uur en kost € 9,– per persoon. Vertrekpunt is Roeibotenverhuur Verweij, Botshol 14 in Abcoude. Aanmelden kan via Joke Dekker-Booij, telefoon 06 – 1081 4589.

Tijdens de tocht worden verhalen verteld die perfect passen bij de serene, waterrijke omgeving van Botshol. Niet de kennis over flora en fauna staat centraal, maar de beleving van het moment. Deelnemers leggen aan tussen het riet, bewonderen bloeiende waterlelies en luisteren naar verhalen die de verbeelding prikkelen; verhalen over het leven onder het wateroppervlak en over de bewoners van dit bijzondere gebied.

Halverwege wordt aangelegd bij een eiland, waar zittend in de boot genoten wordt van een hapje en een drankje. De verhalenvertellers wisselen van boot, terwijl in de stilte van de avond de riemen knarsen en het water opspat in de smalle vaarten tussen de rietkragen. De zon zakt langzaam weg in het westen. Alles ademt één gevoel uit: de zomer is begonnen.

De tocht is geschikt voor deelnemers die goed ter been zijn en zonder moeite in en uit een schommelende roeiboot kunnen stappen. In het verleden zijn er enkele ongemakkelijke situaties geweest, vandaar dit aandachtspunt. Deelname is op eigen risico.

Op de foto: Verhalenroeitocht in Botshol. Foto: aangeleverd.