Van Kapitein Iglo tot Ocean Cleanup

Vinkeveen – Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude organiseert vrijdag 8 oktober om 15.00 uur een gratis lezing van Florian Dirkse. Locatie: WVA-Clubschip De Schuit,Baambrugse Zuwe 143F, Vinkeveen. Met zijn bedrijf Zeildromen geeft Florian Dirkse al vele jaren gestalte aan zijn passie: zeilen én bewustwording over onze oceanen.

Dirkse zeilde meer dan 50.000 zeemijlen, onder meer tijdens de beroemde zogeheten Green Miles-expeditie, waarbij hij samen met Arjen van Eijk twee jaar de wereld rondtrok om aandacht te vragen voor de gezondheid van het oceaanmilieu. Tijdens deze reis bezocht hij projecten van onder andere het Wereld Natuur Fonds, het Rode Kruis en de Marine Stewardship Council. Het avontuur resulteerde niet alleen in het boek The Green Miles, maar ook in de achtdelige AVRO-tv-serie Zee, Zout en Zeilen.

Uitstraling, passie en lef

Na deze expeditie zette hij zijn missie voort: in 2012 richtte hij samen met Boyan Slat het initiatief The Ocean Cleanup op, met als doel grote hoeveelheden plastic uit de oceanen te verwijderen. In 2016 richtte Florian zijn eigen onderneming Zeildromen op. Vanuit zijn basis in Hellevoetsluis biedt hij verschillende diensten aan: inspirerende lezingen over duurzaamheid en leiderschap, dagvoorzitterschap, persoonlijk leiderschap aan boord van zijn zeilschip en delivery-opdrachten om schepen veilig van A naar B te varen. Bekend om zijn warme uitstraling, passie en lef, was Dirkse ook de eerste Nederlandse Kapitein Iglo.

Na de lezing is er gelegenheid tot vragen en zal Florian ook zijn boek signeren. Om 18.00 uur is er een driegangendiner, waar beperkt plaats voor is. Reserveren kan via secretariaat@wvavinkeveen.nl, kosten 25 euro.

Op de foto: Florian Dirkse. Foto: aangeleverd.