Van blikvanger naar drollenvanger

Door Peter Pos.

De Ronde Venen – Je hebt ze vast wel eens gezien langs fietspaden en wegen: die kleurrijke metalen korven die een beetje doen denken aan een basketbalring. Ook in onze gemeente staan er een paar. Ze zijn ooit geplaatst als blikvangers om op een speelse manier zwerfafval, met name blikjes, van de straat te houden.

Je gooide je lege blikje al fietsend als een ware topbasketballer als LeBron James of Michael Jordan in de basket. Zo had je niet alleen je afval opgeruimd, maar ook een kleine sportieve prestatie geleverd. Maar tijden veranderen en de blikvanger is eigenlijk geen blikvanger meer, maar heeft een hele andere functie gekregen.

Nieuwe functie

Sinds de invoering van statiegeld op blikjes zijn deze openbare korven hun oorspronkelijke functie grotendeels kwijtgeraakt. Want wie gooit er tegenwoordig nog een blikje weg als je er 15 cent voor terugkrijgt? Dat is letterlijk dan geld weggooien! Maar we zagen in onze gemeente dat de blikvangers zijn getransformeerd tot verzamelpunten voor poepzakjes. Keurig ingepakte hondenpoep, netjes in een plastic zakje, gedeponeerd in de korf. Niet het originele doel, maar nog steeds een bijdrage aan een schonere omgeving.

Drollenvanger

Wel vinden wij dat er dan ook een passende naam moet komen en de naam drollenvanger leek ons wel heel toepasselijk. Een eerbetoon aan de nieuwe functie van deze straatmeubels, met een knipoog. En wie weet, misschien leidt zo’n herdoop wel tot betere aanpassingen van het ontwerp. Het is namelijk heel duidelijk dat deze korven zijn niet ontworpen voor dit soort afval: ze hebben een open structuur, geen deksel, en geen geurfilter. Bovendien: het ziet er niet altijd even fris uit.

Nieuw ontwerp

Misschien is het dan niet helemaal ideaal dat er in de blikvangers in plaats van de blikjes nu hondenpoepzakjes worden gegooid, maar een drollenvanger is nog altijd beter dan een drollenligger. Nu de functie is veranderd, hopen we dat de vorm een beetje wordt aangepast. Het is dus zeker een idee om de uitvoering een beetje aan te passen met een gesloten deksel, een duidelijke pictogrammen en betere plaatsing. Wat te denken van een toiletpot?

Van blikvanger naar drollenvanger. Foto: aangeleverd.