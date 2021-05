Vaar (digitaal) mee op de Blauwe Golf

Regio – De provincie Noord-Holland roept (recreatie)schippers op om gebruik te maken van een digitale vaargids. Varen in de provincie Noord-Holland draait om genieten, maar ook om vlot doorvaren. Dat kan met een digitale vaargids. Naast persoonlijke routeinformatie en handige vaarinformatie is het mogelijk om automatische openingsverzoeken te sturen naar meer dan 50 aangesloten bruggen in Noord-Holland. De provincie stimuleert hiermee het in konvooi varen. Daardoor hoeft de brug minder vaak open en dat zorgt voor een betere doorstroming op weg én water.

Betere doorstroming op weg én water

Door het invoeren van de gewenste bestemming in een van de digitale vaargidsen krijgt de schipper een persoonlijk routeadvies, met daarnaast de mogelijkheid om automatische openingsverzoeken in te dienen voor de bruggen. Dankzij deze unieke functie in de digitale vaargids weet de brugbedienaar dat de schipper eraan komt. Samen met de informatie over de drukte op de weg, het openbaar vervoer en de nood-en hulpdiensten kan de brugbedienaar het beste bedientijdstip bepalen. Het kan zijn dat het voorste schip even moet wachten tot een konvooi gevormd is, maar daarna ervaart de schipper de voordelen van varen op de Blauwe Golf.

Gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit Jeroen Olthof: “Hoe meer schippers een vaargids gebruiken, hoe meer rekening we met de (recreatie)schippers kunnen houden. Met de digitale vaargids stimuleren we konvooivaren, waarbij een grote groep schippers in één keer de brug passeert. Varen op de Blauwe Golf noemen we dat, net zoals de Groene Golf op de weg, maar dan op het water. Zo hoeven niet alleen schippers minder vaak te wachten bij een brug, minder brugopeningen is ook gunstig voor het wegverkeer.”

Meer keuze

Tot voorkort was er één digitale vaargids waarmee automatisch bedienverzoeken ingediend konden worden. Dit jaar zijn er meer apps (Waterkaarten Nederland, Waterkaart Live, WinGPS 5 of NavKid waterkaart) die deze functie aanbieden in een digitale vaargids (deels tegen betaling). Dat is op dit moment in ontwikkeling en kan vanaf juni getest worden op het water. Zo kunnen schippers een digitale vaargids kiezen die het beste bij hen past.

Wachttijd tijdens werkzaamheden

De provincie wil de doorstroming op weg én water verbeteren met het gebruik van de digitale vaargids. Het kan voorkomen dat tijdens werkzaamheden aan bruggen, sluizen of de bediencentrale de wachttijd voor schippers langer is dan gewoonlijk. De provincie probeert deze wachttijden tot een minimum te beperken.

Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland

De provincie investeert volop in Smart Mobility. Met de introductie van automatische openingsverzoeken in digitale vaargidsen vergroot de provincie de zicht op de scheepvaart. Met deze innovatieve oplossing hoeft het weg- en vaarwegverkeer minder lang te wachten voor een open brug. Dat scheelt tijd, geld (brandstof) en is beter voor het milieu en de bereikbaarheid.

Meer informatie

Met vragen of opmerkingen kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of mailen naar servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie over het varen op de Blauwe Golf met een digitale vaargids is te vinden op www.noord-holland.nl/blauwegolf. Kijk voor alle brugopeningstijden op www.vaarweginformatie.nl.