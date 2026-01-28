Uitslagen DRV-biljartcompetitie

De Ronde Venen – De Springbok 1 dendert over DenB Diensten/De Springbok in de DRV-biljartcompetitie. Joop Zeh wist met zijn maten Ari Bocxe, Koos de Koning en Nico de Boer allen hun partij te winnen.

De Kromme Mijdrecht 2 wist zich uitstekend te handhaven op de koppositie in het klassement tegen de Merel 2/ Thijmen van Veen met drie gewonnen partijen en 45 wedstrijdpunten bij elkaar gespeeld door Jos Vermeij, Arie Kranenburg en David Schild. De overige winstpartij ging naar Peer (Wilco) van der Meer.

Richard Schreurs van K.0.T.87-1 speelde een geweldige partij. In slechts zeventien beurten speelde hij 85 caramboles bij elkaar. Een prachtig moyenne van 5.0. Ook speelde hij nog eens een serie van 21. Anne Beeker en Eric Verlaan konden niet achter blijven en wonnen ook hun partij. Bert Fokker speler van de Merel 1/Thijmen van Veen was te sterk tegen Bob en wist de overige partij te winnen.

De Biljartvrienden, Smit fietsen/2 Groen ontvingen thuis Cens/Gortenmulder. In een gelijk opgaande partij wisten beide teams twee wedstrijden te winnen. Lucia Burger heeft zichzelf weer teruggevonden en won samen met Ronald Boon hun partijen. Sander Pater en Desmond Driehuis wonnen de overige partijen. De winst ging naar de thuisspelende partij.

Remise

Het gebeurt niet vaak in de competitie dat beide teams een remise spelen. De Merel 3/Thijmen van Veen deden dit samen met De Kromme Mijdrecht 3. Jeroen en Hans van Rijn blijven beiden uiterst stabiel hun partijen winnen. Ook Ronald Gunther won zijn partij. In de gelijkmakende beurt wist Arie Engel nog een remise te spelen tegen Jan Kooiman en deelde de punten.

In De Hoef ontving De Springbok 2/Feka s.v. Veenland/Liquid Rubber. Betty van der Mars probeerde haar trilogie van negen gewonnen partijen voort te zetten tegen Paul Verbruggen. Laatstgenoemde speelde een sterke partij met mooie series en behaalde de winst. Ook Joep Pothuizen speelde een degelijke partij. Henk Veerhuis en Cees de Jong wisten beide andere partijen te winnen. De winst ging mee naar Wilnis.

Op de foto: Ronald Boon. Foto: aangeleverd.