Topprestaties beloond en bekroond op Sportgala De Ronde Venen

De Ronde Venen – Tijdens een drukbezocht Sportgala zijn vrijdagavond 23 januari de winnaars van de sportverkiezingen De Ronde Venen 2025 bekendgemaakt. Xanne van Lijf is verkozen tot Sportvrouw van het Jaar en Michiel Mouris tot Sportman van het Jaar. Alexander Hartsink kreeg de prijs van Sporttalent en de broers Michael en Frans Woerden van Sportvrijwilliger. De Vinken 1 is verkozen tot Sportploeg van het Jaar en Joke Honig won de prijs in de categorie Sporter 55+.

De bekendmaking gebeurde tijdens een spetterend programma in een met sportliefhebbers gevuld Piet Mondriaangebouw in Abcoude. Het bekendmaken van de winnaars werd afgewisseld met optredens van brassband Humanity, filmpjes van de genomineerden en korte interviews. Het Sportgala werd op vlotte wijze gepresenteerd door Patrick Lodiers. De inwoner van Abcoude is onder meer bekend als presentator van het televisieprogramma ‘The Connection’ en van het improvisatietheater van De Lama’s.

Hart voor sport

Wethouder Maarten van der Greft (Sport) maakte aan het eind van de avond bekend wie de Sportploeg van het Jaar is geworden en overhandigde de prijs aan De Vinken 1. In een kort interview met Patrick Lodiers op het podium zei hij een prachtig sportjaar gezien te hebben, vol met hoogtepunten en mooie prestaties. “Als gemeente hebben we nog nooit zoveel in sport geïnvesteerd als de afgelopen jaren. We hebben buitensportverenigingen geholpen met LED-verlichting en er is een miljoen euro in een duurzaamheidsfonds gestoken. Ook op het gebied van de buitensportaccommodaties zijn mooie stappen gezet met nieuwe of gerenoveerde clubgebouwen in Mijdrecht, Abcoude en Wilnis. Ook gaan we in Wilnis een combibaan realiseren. De Ronde Venen heeft écht een hart voor sport.’’

Winnaars Sportman en Sportvrouw

Tijdens de avond stond de bekendmaking van de winnaars centraal. De titel Sportvrouw van het Jaar werd toegekend aan de judoka Xanne van Lijf. De 18-jarige Wilnisse werd in 2025 derde tijdens het Nederlands Kampioenschap senioren en eerste tijdens het Nederlands Kampioenschap onder de 21. Volgens het juryrapport heeft Xanne het afgelopen jaar uitstekend gepresteerd en heeft dat bewezen met podiumplekken op nationaal als internationaal niveau.

De titel Sportman van het Jaar werd in de wacht gesleept door Michiel Mouris. Hij werd in 2025 Nederlands nationaal junior tijdritkampioen en won Parijs-Roubaix Junioren. Ook won de inwoner van Baambrugge de junior tijdrit op de Wereldkampioenschappen 2025 in Kigali, Rwanda. De week daarop behield hij zijn junior tijdrittitel op de Europese wegkampioenschappen 2025. De jury roemt met name zijn gouden medaille in Rwanda; ‘een internationale topprestatie die de prijs van Sportman van het jaar verdient’.

Sporttalent en Sportvrijwilliger

Alexander Hartsink, zeiler uit Vinkeveen, kreeg de prijs van sporttalent. Alexander zeilt sinds jonge leeftijd. In februari 2025 behaalde hij de 2e plaats overall op het Europees Kampioenschap en werd hij eerste in zijn leeftijdsklasse. In juni 2025 won de Vinkevener de Dutch Youth Regatta en in augustus 2025 behaalde hij de zesde plek overall op het WK in de VS en werd hij eerste in zijn leeftijdsklasse. In september werd hij Nederlands Kampioen overall.

Michael en Frans Woerden kregen de prijs van Sportvrijwilliger van het Jaar. De broers zijn de initiatiefnemers en drijvende kracht achter De Ronde Venen Marathon. Zij hebben zelf aan honderden wedstrijden deelgenomen en vonden het in de zomer van 2016 een mooi moment om een keer zelf een wedstrijd te organiseren. Dat werd een marathon door de gemeente waar ze wonen en waarbij alle acht dorpen worden aangedaan. Na de eerste editie in november 2017 volgden acht succesvolle edities en is De Ronde Venen Marathon inmiddels een wedstrijd, die veel deelnemers en bezoekers trekt.

Sportploeg en Sporter 55+

De prijs van Sportploeg van het Jaar ging naar De Vinken 1. De korfballers zijn op het veld naar de overgangsklasse gepromoveerd en dat is voor het eerst sinds lange tijd. In 1990 kwam het vlaggenschip van de korfbalvereniging voor het laatst uit in deze klasse.

Joke Honig ontving de prijs van Sporter 55+. Deze prijs gaat naar een inwoner die een bijzondere prestatie heeft geleverd of bij zijn of haar vereniging een inspiratiebron is. Joke is sinds 2012 lid van Senior Sportief Actief. De 81-jarige neemt deel aan drie sportactiviteiten: Fit Walk, Super Sportief in de Zaal en Swing en Sport, waarvan zij bij twee groepen ook nog eens groepsvertegenwoordiger is. In die hoedanigheid draagt Joke zorg voor het reilen en zeilen van de groepen, het bijhouden van presentielijsten en het begeleiden van nieuwe en vertrekkende deelnemers.

De winnaars op een rij. V.l.n.r. presentator Patrick Lodiers, burgemeester Rosan Kocken, zeiler Alexander Hartsink, de broers Frans en Michael Woerden, Xanne van Lijf, het team van De Vinken 1, Joke Honig, Michiel Mouris en wethouder Sport Maarten van der Greft.