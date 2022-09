Theatervoorstelling Respect door brugklas Yuverta wmbo

Aalsmeer – De introductieweek van de eerstejaars leerlingen van het Yuverta vmbo Aalsmeer is spectaculair afgesloten met de Theatervoorstelling Respect. In de schouwburg van Amstelveen konden ouders, verzorgers en andere genodigden genieten van een geweldig optreden met zang en dans van de brugklasleerlingen van het groene vmbo.

Sinds een aantal jaar staat de introductieweek van de brugklas in het teken van Respect. In een krappe week tijd komt het thema uitgebreid aan bod door het maken en repeteren voor een echte Theatervoorstelling. Initiatiefnemer Arnold Le Belle vertelt vol passie over de voorstelling: “Het is een bijzondere voorstelling. Leerlingen die elkaar een week geleden nog niet of amper kenden, staan samen op het podium en geven een spetterende show. We vinden ieder jaar weer binnen een paar dagen de juiste leerlingen voor de juiste rol. Ieder jaar staan de brugklassers en hun docenten als team zingend en dansend op het podium.”

Tijdens de voorstelling worden de verschillende emoties weergegeven in kleuren t-shirts. Daar waar de voorstelling in het begin onder andere rood (boos) en zwart (verdrietig) laat zien, eindigt de show in de open en respectvolle kleuren groen en blauw. Het team docenten dat hard werkt aan de voorstelling is na afloop erg enthousiast: “Na twee jaar alternatieve voorstellingen stonden we weer in het theater. Een geweldige afsluiter voor een week hard werken voor de leerlingen en hun genodigden.”

Een mooi project om het jaar mee te starten. Het thema respect is een belangrijk onderdeel op Yuverta vmbo Aalsmeer. Naast kennisoverdracht wordt er veel aandacht geschonken aan omgangsvormen, houding en vaardigheden.