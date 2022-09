Bouw tent op Praamplein in volle gang

Aalsmeer – De feesttent staat op het Praamplein. In rap tempo hebben het bestuur en vrijwilligers van Stichting Feestweek Aalsmeer de tent, die nagenoeg het hele Praamplein in beslag neemt, opgebouwd. Vandaag (vrijdag) en zaterdag wordt hard gewerkt aan de inrichting, want aanstaande zondag 4 september is al de eerste activiteit. Gestart wordt met de tentdienst van de gezamenlijke kerken in Aalsmeer. De aanvang is 10.00 uur en thema is ‘Niet normaal?!’. Er is nogal wat veranderd sinds corona en de oorlog in Oekraïne, zegt ook burgemeester Gido Oude Kotte in zijn voorwoord in de feestweek-krant: “Nederland staat in brand en we mopperen nog flink over wat ons allemaal overkomt, maar nu even niet. Even geen gezucht, gesteun of klaagzang. Want deze week is het onze week. De feestweek. Eindelijk! Ik wens iedereen een mooie, veilige en vooral gezellige feestweek.”

Voor jong en oud

En gefeest kan er, door jong en oud, met maandag vanaf 19.30 uur de SPIE sportavond voor bepaling van de startnummers tijdens de Pramenrace, dinsdag het Nostalgisch Filmfestival met voorstellingen om 14.00 en 20.00 uur, woensdag de Rabo kindermiddag van 14.15 tot 16.45 uur, donderdag het Dag van je Leven feest en vrijdag de seniorenmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. En dan zijn er ook nog de feestavonden van woensdag 7 tot en met zaterdag 10 september met optredens van een groot aantal bekende artiesten. Alle avonden vanaf 20.30 uur.

Pendelbus van en naar de tent

Ook dit jaar rijden er op donderdag-, vrijdag en zaterdagavond elk kwartier pendelbussen van en naar Kudelstaart en Aalsmeer om veilig bij de tent en weer thuis te komen. Er zijn in totaal 23 haltes en de bus rijdt van Kudelstaart via Oosteinde naar het Centrum. Kijk voor alle tijden en haltes op www.feestweek.nl/pendelbus. Voor wie op de fiets komt: Bij de tent wordt tijdens de feestavonden een grote (bewaakte) fietsenstalling ingericht.

Braderie en Vuur en Licht

Eerst is nu aanstaande zaterdag 3 september de knallende start van Feestmaand september, met overdag een gezellige braderie in het Centrum en ’s avonds Vuur en Licht met de verlichte botenshow (vanaf 20.15 uur) en een spectaculaire vuurwerkshow vanaf 21.30 uur bij de watertoren.