Subsidie voor verbeteren bedrijventerreinen

Regio – De provincie Noord-Holland stelt voor dit jaar 850.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Projecten waarin veel duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen maken grote kans op een subsidie. Denk aan substantiële vermindering van uitstoot van CO2 en/of stikstof, maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en initiatieven voor hergebruik van afval en restproducten. De provincie Noord-Holland stimuleert al ruim 17 jaar de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland. In die periode is de kwaliteit van honderden hectaren verbeterd. De afgelopen jaren is gebleken dat er ook voor winkelgebieden knelpunten zijn, zoals leegstand en veroudering.

Winkelgebieden

Om de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden te verbeteren is er subsidie om leegstand tegen te gaan en samenwerking en het initiëren van duurzaamheidsmaatregelen in winkelgebieden te verbeteren. Ook initiatieven om winkelgebieden te transformeren maken kans op een subsidie, denk aan het ombouwen van winkels naar woningen.

Bedrijventerreinen

Voor het verbeteren van bedrijventerreinen is ook financiële ondersteuning mogelijk. Gemeente en ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein en het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen. Daarnaast kunnen alleen gemeenten subsidie aanvragen voor het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties

Energiebesparende maatregelen

Gemeenten en ondernemers, die aan de slag willen met duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen, komen mogelijk ook in aanmerking voor een subsidie uit de Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2021. De provincie heeft in 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het economisch herstel- en duurzaamheidsfonds. De provincie wil er met deze regeling voor zorgen dat de CO2-uitstoot op bedrijventerreinen substantieel afneemt. Meer informatie over de Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties 2021 (OTW-regeling), de Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Winkelgebieden 2021 en de Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2021 is te vinden op www.noord-holland.nl.