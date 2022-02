Subsidie provincie voor groene initiatieven

Regio – Groene projecten die de biodiversiteit in Noord-Holland versterken én vrijwilligers bij elkaar brengen, kunnen vanaf 1 februari subsidie aanvragen uit het Betrekken bij Groen-fonds. De provincie stelt hiervoor 101.500 euro beschikbaar. De provincie wil graag het vrijwilligerswerk in de natuur stimuleren en inwoners betrekken bij groen.

Door het beschikbaar stellen van subsidie daagt Noord-Holland allerlei partijen uit om gezamenlijk projecten in de natuur op te zetten. Tot en met 1 maart kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.

Kruidentuin en vlinderoase

Wereldtuin

In 2021 dienden 88 organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag in. Daarvan werden 41 initiatieven gehonoreerd. Deze initiatieven varieerden in het aanleggen van een kruidentuin, tot het maken van een ijsvogelwand of een vlinderoase, de monitoring van dassen en vleermuizen en het ‘vergroenen’ van buurten en schoolpleinen.

Vorig jaar bezocht gedeputeerde Esther Rommel één van de ontvangers van de subsidie. Dat was de Wereldtuin in Westbeemster. “Het was erg mooi om te zien hoe een groep vrouwen uit verschillende landen en culturen samenwerkt om de natuur een handje te helpen”, vertelt Rommel daarover. “Ze hebben van een parochietuin een oase gemaakt. Met het geld dat zij kregen, leggen ze een bijenleerpad aan en planten ze bijvriendelijke planten. Ik ben heel benieuwd wat dit jaar voor projecten gaat brengen.” Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding staan op de website van Landschap Noord-Holland.

De jury bestaat uit medewerkers van de natuurorganisaties in Noord-Holland. Zij voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, drinkwaterbedrijf PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Foto: Provincie: Wereldtuin – Westbeemster