Stomme film Charlie Chaplin met orgel-improvisatie

Mijdrecht/Wilnis – Het zondagmiddagconcert 8 februari om 15.00 uur in de Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein te Mijdrecht/Wilnis belooft een buitengewone belevenis te worden. De legendarische stomme film ‘Circus’ van Charlie Chaplin wordt vertoond op groot scherm en begeleid met weergaloze orgel-improvisaties door Geerten Liefting. Geerten Liefting won in 2016 het zeer prestigieuze 51e Internationale Orgelimprovisatie Concours in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem. Hij ontving hiervoor een geldprijs en vele internationale concert-uitnodigingen, waaronder in de Notre-Dame in Parijs.

Traditie

Stomme films waren nooit stil. Zelfs tijdens de opnames was er muziek. In de bioscopen klonk bij zwijgende film in de eerste decennia van de 20e eeuw pianomuziek, een salon-orkestje of een theaterorgel zoals in Tuschinsky in Amsterdam. Geerten Liefting blaast die traditie nieuw leven in en tovert het Maarschalkerweerd-orgel om tot een filmisch theaterorgel. Zijn improvisaties versterken de emoties van de stomme film. Een totaal nieuwe concertbelevenis.

Vrij toegankelijk

Het concert is vrij toegankelijk en na afloop is er een samenkomst in de SeT Residentie naast de kerk om na te praten met de organist en met elkaar. De deurcollecte is bestemd voor de Stichting Hoogvliegers, die zieke en gehandicapte kinderen een onvergetelijk avontuur bezorgt, door ze een dag piloot te laten zijn.

Meer informatie: www.zondagmiddagconcerten.com.

Op de foto: Stomme film Charlie Chaplin met orgelimprovisatie. Foto: aangeleverd.