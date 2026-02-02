Sterke groei aantal ondersteunde kinderen bij Stichting Leergeld De Ronde Venen

De Ronde Venen – In 2025 ondersteunde Stichting Leergeld De Ronde Venen 318 unieke kinderen, een forse stijging ten opzichte van 2024, toen dit er nog 87 waren. Deze groei laat zien dat steeds meer gezinnen de weg naar Leergeld weten te vinden en dat er dus een duidelijke behoefte is aan ondersteuning. Stichting Leergeld De Ronde Venen helpt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen door kosten voor school, sport en cultuur te vergoeden, zodat alle kinderen kunnen meedoen.

Een woordvoerder laat weten: “Wij helpen kinderen zodat zij mee kunnen doen op school en in de samenleving. Denk aan ondersteuning voor onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Voor veel gezinnen is deze hulp essentieel om te voorkomen dat kinderen buitenspel komen te staan.”

Geldzorgen blijven hardnekkig

De sterke stijging in het aantal aanvragen laat zien dat geldzorgen voor veel gezinnen structureel zijn. Het gaat daarbij niet alleen om gezinnen die onder of net boven de armoedegrens leven. Ook steeds vaker melden zich ouders die werken, maar door hoge kosten voor wonen, energie en zorg toch moeite hebben om rond te komen. Deze financiële druk heeft directe gevolgen voor kinderen en hun ontwikkelingskansen.

Landelijk ondersteunde Leergeld in 2025 bijna 200.000 kinderen, een stijging van 7% ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2026 bestaat Leergeld 30 jaar. Dat jubileum benadrukt een pijnlijke realiteit: ondersteuning voor kinderen die opgroeien in gezinnen met geldzorgen is nog altijd onmisbaar.

Nabijheid maakt het verschil

Wat Leergeld uniek maakt, is de persoonlijke aanpak. Ook in De Ronde Venen gaan vrijwilligers letterlijk achter de voordeur bij gezinnen langs. Zij bieden niet alleen praktische ondersteuning, maar helpen ouders ook hun weg te vinden in een steeds ingewikkelder systeem van regelingen en voorzieningen. Door deze nabijheid wordt hulp laagdrempelig, menselijk en effectief.

De inzet van vrijwilligers is daarbij van onschatbare waarde. Dat 2026 is uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger benadrukt hoe belangrijk hun betrokkenheid is voor gezinnen én voor de samenleving als geheel.

Oproep tot structurele oplossingen

Stichting Leergeld De Ronde Venen onderschrijft de oproep van Leergeld Nederland aan beleidsmakers om te komen tot structurele oplossingen voor kansengelijkheid. Denk aan het vrij beschikbaar stellen van basisvoorzieningen zoals laptops en zwemlessen, duidelijke en eenduidige uitvoering van de Wet vrijwillige ouderbijdragen en het vereenvoudigen van aanvragen voor gezinnen met geldzorgen. “Zolang deze structurele oplossingen ontbreken, blijft Leergeld nodig. En zolang die noodzaak er is, zetten wij ons in om ervoor te zorgen dat alle kinderen in De Ronde Venen mee kunnen doen.”

Sterke groei aantal ondersteunde kinderen bij Stichting Leergeld De Ronde Venen. Foto: www.leergeld.nl