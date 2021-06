Start seizoen van forten, vestingen en bunkers

Regio – In het weekend van 5 en 6 juni start het seizoen van de forten, vestingen en bunkers van alle Nederlandse waterlinies. Na een lange lockdown bieden versoepelingen ruimte voor meer activiteiten. Fortlocaties zijn ideale plekken om veilig te recreëren en te genieten van historie in het post-corona tijdperk. Ga op bunkerexpeditie, ontdek wandelend of fietsend het linielandschap, boek een rondleiding of pak een terrasje. Ook de fortmusea mogen hun deuren weer openen. Bekijk het programma op www.forten.nl.

Expeditie Waterlinie

Een nieuw educatief gezinsproduct dit seizoen is Expeditie Waterlinie; een gratis QR-code speurtocht, waarbij kinderen tussen de 6 en 12 jaar de forten in Nederland digitaal kunnen ontdekken. Op diverse forten, zoals Fort Pannerden en het Waterliniemuseum Fort Vechten, zijn Expeditie-routes uitgezet met posters. Zoek de posters, scan de codes en ontdek 12 forten in Nederland met leuke puzzels, video’s en kleurplaten. Streep ze af op je bingokaart, zoek het antwoord op 5 vragen en maak kans op mooie prijzen. Elke speurneus krijgt een eigen diploma. Kijk op expeditiewaterlinie.nl. Bewoners, buurthuizen en musea kunnen Expeditie Waterlinie ook zelf lanceren in de eigen omgeving!

Ode aan Hollandse Waterlinies

Nederland telt 10 waterlinies; verdedigingslinies bestaande uit forten en bunkers met een ingenieus systeem van dijken en sluizen. Eén daarvan, de Stelling van Amsterdam, is sinds 1996 UNESCO Werelderfgoed en viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. En een andere grote waterlinie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is genomineerd voor de status van Werelderfgoed als uitbreiding op die Stelling van Amsterdam. Naar verwachting zullen deze twee linies juli 2021 één groot Werelderfgoed vormen; de Hollandse Waterlinies. Tijdens Ode aan de Hollandse Waterlinies kan dit hele jaar kennis gemaakt worden met de geheimen, verhalen en bijzondere objecten op en rond de forten door vele mooie activiteiten. Ode aan de Hollandse Waterlinies is onderdeel van het nationale NBTC-themajaar Ode aan het Landschap. Bekijk het volledige programma op odeaandehollandsewaterlinies.nl.