‘Sprankel’ voor boekenliefhebbers

Amstelland – Het Amstelveens Boekenfeest en de Bibliotheek Amstelland organiseren dit jaar maar liefst drie evenementen onder de naam ‘Sprankel’. In het eerste evenement, dat live opgenomen wordt vanuit de Bibliotheek Amstelland, gaat Loes Wouterson op humoristische wijze in gesprek met Tommie Niessen over hun boek Kastanjehove.

Wat in 2019 begon met een ingeving van Jacobine van den Hoek en een enthousiaste reactie van Peter Kluskens van Anna Amstelveen, eindigde in een groots en gezellig boekenfeest. “Auteurs en mensen die boeken lezen zijn niet saai”, vond Jacobine. “Je moet eens weten hoe goed auteurs en lezers kunnen feesten.” Daarom organiseerde ze tot drie keer toe het Amstelveens Boekenfeest in de voormalige Annakerk in Amstelveen. Aangezien de Bibliotheek Amstelland op het boekenfeest steeds aanwezig was met een programmaonderdeel waren plannen snel gesmeed: Jacobine en Gertrude Hoogendoorn van de Bibliotheek bundelden hun krachten. Onder de nieuwe naam ‘Sprankel’ gaan ze maar liefst drie evenementen organiseren op drie verschillende locaties.

Sociaal, spannend en swingend

“Met ‘Sprankel’ willen we een bredere groep lezers aanspreken dan we al doen”, aldus Gertrude, manager Programmering en Educatie bij de Bibliotheek Amstelland. “Ouders van schoolgaande kinderen weten ons te vinden als het gaat om leesplezier voor hun kinderen. Ook lezingen door auteurs of over specifieke thema’s trekken trouwe lezers aan, net als het Poëziecafé dat we maandelijks organiseren. Maar we willen ook mensen die niet zo snel de weg naar de boekhandel of bieb weten te vinden, verrassen met mooie activiteiten.” “Met ‘Sprankel’ laten we zien dat lezen sociaal kan zijn, spannend en swingend”, vult Jacobine aan.

Op woensdag 10 maart vanaf 19.30 uur spreken Loes Wouterson en Tommie Niessen over Kastanjehoven, waarin ervaringen van een jonge man in de zorg centraal staan. Niessen is landelijk bekend door zijn blogs, boeken en televisieoptredens en Wouterson is actrice en auteur. De avond wordt gestreamd vanuit de Bibliotheek. Lokale ervaringsdeskundige Antoinette Nguyen van Amstelring wordt ook geïnterviewd. Vooraf aanmelden via https://amstelland.op-shop.nl/228/sprankelend-initiatief-voor-boekenliefhebbers-tommie-niessen-en-loes-wouterson-in-gesprek

Live-events

Het tweede event op 25 juni is live in openluchttheater Elsrijk in Amstelveen tijdens de Week van het Spannende Boek. Thrillerauteur Jeroen Windmeijer spreekt dan over zijn laatste roman Het Isisgeheim. De avond voor de lezing organiseert de Bibliotheek ook een Moordspel aan het Stadsplein. Het derde, meest swingende event vindt eveneens live plaats op zaterdag 28 augustus in Anna Amstelveen, in het traditionele Jazz in het Dorp weekend. Bestsellerauteur Alex Boogers, bekend en bekroond voor onder andere Alleen met de Goden, is te gast en zal spreken over zijn liefde voor (jazz)muziek, boeken en schrijven. Alle live optredens (openluchttheater Elsrijk en ANNA) worden omkleed met livemuziek.