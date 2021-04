Sportdag ‘Sport & Meer’ voor jonge mantelzorgers

Amstelland – Jonge mantelzorgers in Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn kunnen zich gratis aanmelden voor Sport & Meer: een sportieve dag om de jonge mantelzorger (15 tot en met 25 jaar) in het zonnetje te zetten. Deze dag wordt georganiseerd door Mantelzorg & Meer, Team Sportservice en Uithoorn voor Elkaar.

Tijdens de sportdag op zaterdag 8 mei in Hoofddorp kan de mantelzorger even alle zorgen vergeten en tijd voor zichzelf nemen door lekker te sporten. Ook kan hij/zij tijdens Sport & Meer andere jonge mantelzorgers van 15 tot en met 25 jaar ontmoeten. “Er komt veel druk op de schouders van deze jonge mensen. Het kan zwaar zijn om met iemand te leven die langdurig ziek is, een verslaving heeft of een depressie. Sport en spel zorgt voor een actieve ontspanning, dat is goed voor het lichaam en het hoofd”, vertelt buurtsportcoach Yaël Goudsmit van Team Sportservice.

Tijdens Sport & Meer kunnen de deelnemers meedoen aan archery tag en voetbal. Archery tag is een soort paintball met pijl en boog. Doordat de pijlen zijn uitgerust met speciale foam-tops kan het spel gespeeld worden zonder pijn en/of blauwe plekken. Je moet in beweging blijven. Niet alleen om jezelf te beschermen, maar ook om pijlen te bemachtigen zodat je weer ten aanval kunt gaan. De obstakels zorgen voor een uitdagend veld waarin deelnemers zich volledig kunnen uitleven. Daarnaast is een potje voetbal spelen een lekkere uitlaadklep.

Meer informatie en aanmelden:

Sport & Meer vindt op 8 mei plaats van 12.30 tot 14.00 uur bij AV Haarlemmermeer, Arnolduspark 5a in Hoofddorp. Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden door een e-mail te sturen naar info@mantelzorgenmeer.nl.