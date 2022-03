Sjoukje Dijkstra weer even terug in haar oude woonplaats 

Amstelveen – Afgelopen zaterdag 5 maart, had Vereniging Historisch Amstelveen een zeer bijzondere gast op bezoek. Sjoukje Dijkstra, opgegroeid in Amstelveen, was samen met haar collega en (schaats)vriendin Joan Haanappel en met haar 1e trainster Annie Verlee aanwezig bij de opening van de tentoonstelling ‘Sjoukje Dijkstra en schaatsen in Amstelveen’, een tentoonstelling ter ere van de 80e verjaardag van Sjoukje. Ook aanwezig was burgemeester Tjapko Poppens die Sjoukje, Joan en Annie toesprak. Hij sprak met lovende woorden over Sjoukje en de vele medailles die zij in haar carrière heeft gewonnen, wereldkampioen, Europees kampioen en Olympisch kampioen, ze heeft alle titels tijdens haar imposante carrière veroverd.

Als openingshandeling werd een film getoond van de Beeldbank Amstelveen waarin beelden te zien waren van onder andere de huldiging in Amstelveen naar aanleiding van het behalen van de gouden medaille bij de Olympische Spelen in 1964. Ook Sjoukje zelf was blij verrast met de film daar ze deze beelden zelf nooit had gezien.

De tentoonstelling ‘Sjoukje Dijkstra en schaatsen in Amstelveen’ is samengesteld door Jos Pronk en Marnix Koolhaas in samenwerking met de stichting ‘De Poolster’ (schaatscultuur en schaatshistorie van Nederland). Er worden onder andere attributen uit de privécollectie van Sjoukje Dijkstra getoond en uit de collecties van Jos Pronk, Marnix Koolhaas, Frits Locher, Bert Lassche en van de Amstelveense schaatsvereniging ‘De Poelster’. Van foto’s tot schaatsen en van krantenartikelen tot de mascotte van Sjoukje zijn te zien. Deze mascotte, die Sjoukje tijdens haar carrière overal mee naartoe vergezelde, is voor deze tentoonstelling uitgeleend door de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Zij kregen de mascotte van Sjoukje cadeau toen zij stopte met haar schaatscarrière.

De tentoonstelling is elke zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00 uur te bezoeken bij het verenigingsgebouw aan Orion 19A in Amstelveen. De tentoonstelling loopt t/m 3 april 2022.

De toegang is € 2,50, leden van de Vereniging Historisch Amstelveen, van de Poelster en van de Poolster mogen gratis komen kijken.

Foto: Sjoukje Dijkstra (links) met burgemeester Poppens van Amstelveen en Joan Haanappel.