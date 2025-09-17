Schaken beleeft heropleving in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Sinds de wereldwijde populariteit van de Netflix-serie The Queen’s Gambit lijkt het schaakspel een hernieuwde aantrekkingskracht te hebben gekregen. Overal ter wereld worden schaakborden afgestoft en zetten mensen hun eerste stappen in deze eeuwenoude denksport. Ook in De Ronde Venen zou deze trend zomaar kunnen doorwerken. In een tijd waarin snelheid, prikkels en oppervlakkigheid de boventoon voeren, biedt schaken een welkome tegenhanger: rust, concentratie en strategisch denken.

Bij schaakvereniging Denk en Zet in Vinkeveen wordt deze ontwikkeling met open armen ontvangen. Zowel ervaren spelers als nieuwsgierige beginners vinden hier een plek om hun spel te verdiepen of juist te ontdekken. De vereniging, al decennialang gevestigd in De Boei, vormt een vaste ontmoetingsplek voor liefhebbers van het schaakspel.

Een club voor iedereen

Op 9 september ging het nieuwe schaakseizoen van start. Tijdens deze eerste clubavond legde de fotograaf van de Nieuwe Meerbode enkele treffende momenten vast: gezichten vol focus, handen boven het bord, hersenen zichtbaar aan het werk.

De vereniging verwelkomt spelers van alle leeftijden en achtergronden. Schaken blijkt een universele taal te spreken; toegankelijk voor jong en oud, man en vrouw. Wie overweegt om in clubverband te gaan schaken, vindt bij Denk en Zet een laagdrempelige en gastvrije omgeving. Ook voor beginnende spelers is er altijd een passende tegenstander. De jeugd wordt actief uitgedaagd om het spel te leren en tegen elkaar te spelen.

Op 19 september starten de schaaklessen voor jeugdspelers, zowel beginners als gevorderden. De lessen vinden plaats in De Boei en beginnen om 19.45 uur. Voor wie nog niet direct lid wil worden, maar wel nieuwsgierig is naar het schaakspel, biedt Stichting Cursusproject in samenwerking met Denk en Zet een introductiecursus aan. Deze cursus is bedoeld voor beginners die het schaakbord niet langer als mysterie willen zien, maar als uitnodiging tot ontdekking. De cursus start op 7 oktober.

Voor wie zich wil aanmelden als lid, interesse heeft in de cursus of gewoon wat meer informatie wenst, is Henk Kroon bereikbaar via telefoonnummer 06 – 1218 5845.

Op de foto: Schaken beleeft een heropleving in De Ronde Venen. Foto: Wilco de Vries.