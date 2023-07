Ruim 1500 hartenwensen van ouderen in vervulling

Amstelland – In de zomerperiode, als familie en vrienden op vakantie zijn, voelen ouderen zich vaker eenzaam. Liefdevolle aandacht is juist in deze periode welkom en dat is ook precies de doelstelling van de Zomerhartenwensenactie van de Riki Stichting. Tijdens deze actie gaan ouderen met vrijwilligers, medewerkers of leerlingen in gesprek over hun hartenwens. Deze zomer worden ruim 1.500 Zomerhartenwensen van ouderen in vervulling gebracht.

“Naar mijn geboortedorp”

Zodra ouderen gevraagd wordt naar hun hartenwens, geven ze de meest uiteenlopende antwoorden. “Veel Zomerhartenwensen zijn ontroerend simpel, bescheiden en makkelijk te realiseren”, aldus Ingrid Strating van de Riki Stichting, “Zoals een keertje naar de markt op vrijdag, net als vroeger. Of een rondrit door het geboortedorp, waar zoveel herinneringen liggen.” Soms worden ook speciale grote wensen in vervulling gebracht, bijvoorbeeld een ballonvaart of een motorrit in de zijspan op Vlieland. Strating: “Een beetje aandacht voor elkaar geeft zoveel mooie onvergetelijke geluksmomentjes.”

Exclusieve aandacht

Sinds 2008 organiseert de Riki Stichting deze actie samen met diverse Zonnebloemafdelingen, verzorgingscentra en basisscholen waar zij mee samenwerkt. De afgelopen weken hebben ruim 1.500 ouderen met vrijwilligers, medewerkers en leerlingen van basisscholen gesproken over hun wensen. Deze gesprekken leveren prachtige contactmomenten op, het is voor ieder mens bijzonder om gevraagd te worden naar wat men het liefst zou willen en om hierover te kunnen vertellen aan iemand die luistert. De wensen worden op kosten van de Riki Stichting vervuld.

Acties Riki Stichting

De Riki Stichting zet zich in voor een liefdevolle wereld. Door het geven en ontvangen van herhaalde liefdevolle aandacht ontstaan geluksmomentjes en voelen mensen zich gezien, gehoord en verbonden. Jaarlijks organiseert de Riki Stichting vier acties: de Paasactie, Zomerhartenwensenactie, Herfstactie en de Kerstactie. De stichting heeft hiervoor in 55 plaatsen door heel Nederland een vaste samenwerking met Zonnebloemafdelingen, verzorgingscentra en basisscholen. In Aalsmeer, Rijsenhout en Kudelstaart met de twee Zonnebloemafdelingen.

Foto: Jong en oud kleuren samen tijdens gesprek over hartenwens.