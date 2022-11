Ruigrok Tower officieel geopend en gezegend

Aalsmeer – Het was de eer aan de kinderen Naomi en Lex om op vrijdag 4 november het rode lint vast te houden dat door wethouder Robert van Rijn werd doorgeknipt als openingshandeling van de Ruigrok Tower in Green Park Aalsmeer. Met deze handeling opende de wethouder officieel het nieuwe pand voor internationale medewerkers. Het nieuwe wooncomplex – gelegen aan de Legmeerdijk en de N201 – biedt ruimte aan ruim 130 appartementen, merendeels tweepersoonskamers, verdeeld over acht woonlagen. Met een vergelijkbare opzet als de Flower Tower in Green Park Aalsmeer biedt ook de Ruigrok Tower een gemeenschappelijke ruimte voor haar bewoners en een aparte beheerdersruimte. De appartementen zijn bedoeld als tijdelijke woonplek voor internationale medewerkers van bedrijven uit Aalsmeer en directe omgeving.

Krachten gebundeld

Wethouder Robert van Rijn: “Als college van Aalsmeer vinden wij dat iedereen goed moet kunnen wonen in Aalsmeer. Of je nu jong, oud, starter, doorstromers of internationale medewerker bent. Een goede en veilige woonplek is van groot belang. Mooi is ook dat we een convenant hebben gesloten met eigenaar Peter Ruigrok waardoor ook spoedzoekers in Aalsmeer hier tijdelijk gehuisvest kunnen worden. Hiermee bundelen we de krachten. En kunnen we ook eigen inwoners die huisvestingsproblemen hebben helpen.”

Nieuwe standaard

Peter Ruigrok, de eigenaar van de Ruigrok Tower is erg blij met het resultaat. “Wij zijn ontzettend trots op deze volgende stap voor ons bedrijf en wij hopen hiermee de nieuwe standaard te zetten voor tijdelijke huisvesting in de regio. Mooi ook dat het pand is ingezegend door een Poolse priester.” De planning is dat eerste bewoners hier vanaf aanstaande zondag 13 november gaan wonen.

Foto: Wethouder Robert van Rijn met links de Poolse priester en rechts Peter Ruigrok, Naomi en Lex.