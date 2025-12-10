ROM-koor geeft kerstconcert

Mijdrecht – Het ROM-koor organiseert, inmiddels traditiegetrouw, weer een avondvullend kerstconcert donderdagavond 18 december in de Janskerk, Janskerkplein 1 in Mijdrecht. Het kerstconcert begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de deur open.

De toegang is 12,50 euro per persoon, inclusief koffie of thee in de pauze. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Er zal geen voorverkoop plaats vinden, dus het is verstandig om op tijd te komen om eventuele teleurstelling te voorkomen.

Diversiteit

Onder leiding van dirigent Ferdinand Beuse brengt het ROM- koor een grote diversiteit aan kerstliedjes, van vertrouwde Christmas Carols tot verrassende kerst song, in een ontspannen setting. Het wordt het eerste concert met pianist Estanislao Irigoyen, die een waardige opvolger van zijn voorganger blijkt. Vincent de Jong op cello zorgt samen met Estanislaovoor een bijzondere muzikale omlijsting van het geheel. Net als voorgaande jaren: een prachtige avond om het echte kerstgevoel te beleven en je optimaal in de kerstsfeer onder te dompelen. Een brede glimlach en een brok in de keel wordt gegarandeerd.

Op de foto: Het ROM-koor geeft 18 december een kerstconcert in de Janskerk in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.