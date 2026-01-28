Politiek rondje door historisch dorpshart Wilnis

Wilnis – Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht organiseerde de Werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis afgelopen zaterdag een wandeling door het oude centrum van het dorp. Alle politieke partijen waren uitgenodigd om ter plekke kennis te nemen van knelpunten en kansen voor het behoud en de versterking van het dorpshart.

Langs markante plekken

Langs markante plekken in het dorp werden pitches gehouden, waarin de urgentie en visie voor het herstel van het dorpshart werden toegelicht. De rondgang begon op het Raadhuisplein. Daar schetste Rob Evers namens de werkgroep direct een van de belangrijkste zorgen: de toenemende verkeers- en parkeerdruk in het centrum. Volgens de werkgroep fungeert de Dorpsstraat steeds vaker als sluiproute van en naar provinciale wegen en de A2. Tegelijkertijd is het aantal woningen in de straat de afgelopen jaren toegenomen, zonder dat daar extra parkeervoorzieningen tegenover staan. Uit enquêtes onder bewoners blijkt dat zij minder auto’s in het straatbeeld willen en meer ruimte voor het historische karakter van het dorp.

Die problematiek raakt volgens de werkgroep aan een bredere visie, samengevat als ‘het herstel van de ziel van Wilnis’. Het dorp kent een middeleeuwse oorsprong, maar door uitbreidingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw is het historische centrum steeds meer naar de rand verschoven. Zonder ingrijpen dreigt het dorpshart zijn herkenbaarheid verder te verliezen, aldus de werkgroep. Het plan van aanpak voor het centrum uit 2023 vormt daarbij de basis, maar is nog niet volledig uitgevoerd.

Leegstand

Bij de Koningin Julianaschool ging Nant Hartel in op de leegstand van winkelpanden in de Dorpsstraat. Volgens de werkgroep bieden deze panden kansen voor woningbouw, bijvoorbeeld door herinrichting als woonerf met meer groen. Winkeliers kunnen de huidige huren vaak niet opbrengen, terwijl de vraag naar woonruimte groot is. Een andere inrichting van de straat zou bovendien kunnen bijdragen aan het terugdringen van sluipverkeer.

Voor het monumentale schoolgebouw pleit de werkgroep voor een nieuwe maatschappelijke invulling, zoals functies op het gebied van cultuur, werken en ontmoeting. Inwoner Suus Oudshoorn benadrukte dit met een pleidooi voor werkruimtes voor jonge ondernemers, eventueel gecombineerd met kleinschalige woonvormen. Grootschalige appartementencomplexen zouden volgens haar juist extra parkeerdruk veroorzaken en weinig bijdragen aan de levendigheid van het centrum.

Fietspad

Via het fietspad langs de N212 liep de groep richting de ringdijk. Daar werd stilgestaan bij de gebrekkige verbinding tussen het hoger gelegen oude dorp en de lagergelegen wijken. De werkgroep ziet kansen voor een wandeldoorsteek vanaf het voormalige stationsgebouw naar het geplande struinpad bij Kreekpark. Ook wees Evers op de strategische ligging van Wilnis als knooppunt van fiets- en wandelroutes. Volgens de werkgroep ontbreekt daarbij nog een belangrijke voorziening: een plek waar recreatieve wandelaars en fietsers kunnen neerstrijken voor koffie of iets te eten.

Bij het huidige slibdepot sprak Magret Dull haar zorgen uit over plannen voor een nieuw afvalbrengstation op deze locatie, nabij natuurgebied en begraafplaats. Volgens de werkgroep staat een dergelijke voorziening op gespannen voet met natuur, rust en recreatie. De terugkeer van vogelsoorten als de buizerd en purperreiger zou de ecologische waarde van het gebied onderstrepen.

Ringvaart

Langs de Ringvaart wees de werkgroep op vervuilde en gezonken boten die het aanzicht ontsieren. Met betere handhaving, duidelijke vergunningen en goede aanlegplaatsen kan de vaart volgens haar juist uitgroeien tot een visitekaartje, als verbindingsroute tussen de Vinkeveense en Nieuwkoopse Plassen.

Bij de loopbrug werd opnieuw de slechte toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers benadrukt. Een passerende vader met kinderwagen illustreerde hoe lastig de route momenteel is. Een aangepaste of nieuwe brug wordt door de werkgroep gezien als noodzakelijk voor veilige verbindingen naar voorzieningen en voor de bereikbaarheid van het dorpshart.

Daghoreca

De wandeling eindigde bij het Oude Raadhuis. Tijdens het fotomoment vertelde Rob Evers over het initiatief voor daghoreca in dit gebouw. Tijdens de afsluitende borrel in De Schakel lichtte Cor van Ginkel de plannen voor een proeflokaal toe, met een terras onder de plataan als rustpunt voor wandelaars en fietsers. De middag werd afgesloten met een toost op de toekomst, met ambachtelijk gebrouwen bier dat mogelijk binnenkort in het Oude Raadhuis geschonken wordt.

Op sociale media reageerden meerdere politieke partijen positief op de rondgang. GroenLinks-PvdA spreekt van waardevolle ideeën voor een levendiger dorpscentrum en meer ruimte voor recreatie. D66 wijst op kansen voor de Dorpsstraat, de herbestemming van de Julianaschool en het voormalige raadhuis, en op aandachtspunten rond het slibdepot en de bereikbaarheid. Wethouder Anja Vijselaar (VVD) laat weten te willen werken aan een visie op de Dorpsstraat, met oog voor het historisch hart en de aansluiting op nieuwbouw, en benadrukt het belang van samenwerking met de werkgroep.

De werkgroep hoopt dat de aangedragen aandachtspunten worden meegenomen in het politieke debat en in toekomstig beleid. Voor iedereen die het historisch dorpshart van Wilnis een warm hart toedraagt, valt er dan bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart daadwerkelijk iets te kiezen.

Het pamflet, wat eerder onder de gemeenteraad was verspreid en de strategische visie is te vinden op: https://www.wilnisinfo.nl/werkgroep-historisch-dorpshart-wilnis

Op de foto: De Werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis nodigde de politiek uit om knelpunten teaanschouwen in Wilnis. Foto: aangeleverd.