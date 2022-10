Peuterplezier in het Poppentheater

Amstelland – Op zondag 23 oktober om 10.30 uur brengt Theater Stof de voorstelling ‘De Kleine IJsbeer’ in het Amstelveens Poppentheater voor kinderen vanaf 2 jaar. In een woordloze, muzikale en beeldende vertelling komt het verhaal van Lars op spectaculaire manier tot leven met handgemaakte stoffen decorstukken en poppen. Deze voorstelling is bijna uitkocht!

Op zondag 13 november om 10.30 uur spelen Jeroen Schippers en Hendrik Holm het peuterconcert Na-Aperij. Een geweldig swingend en interactief peuterconcert voor alle kinderen vanaf 2 jaar en hun ouders! De vrolijke liedjes van Jeroen Schipper, winnaar van de Willem Wilminkprijs 2019, nemen de kinderen mee in een muzikale totaalbeleving. Een heerlijk muzikaal feestje dat nog lang zal bijblijven. En: na-apen mag! Kaarten reserveren kan via de website: www.amstelveenspoppentheater.nl, per mail: info@amstelveenspoppentheater.nl of bel 020-6450439.