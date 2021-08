Op ontdekking met het wandelnetwerk

Amstelland – Nog even en de routekaart van wandelnetwerk Noord-Holland is volledig ingekleurd. En dat is maar goed ook, want Noord-Hollanders gaan in coronatijd massaal aan de wandel. Verscholen tussen het hoge riet wijst een blauwe pijl in de richting van de sportvelden op de grens tussen Amstelveen en Amsterdam. Wie achterom kijkt ziet nog net hoe de flatgebouwen van Uilenstede langzaam in de verte verdwijnen. De onverwacht groene oase aan de zuidelijke stadsrand van de hoofdstad vormt het startpunt van onder meer de Kalfjesroute, onderdeel van het nieuwe wandelnetwerk in Amstelland.

Zelf samenstellen

Peterlien Soels van Recreatie Noord-Holland (RNH) haalt haar telefoon uit haar zak en opent de app van het Wandelnetwerk Noord-Holland. “Hier kan je de route zelf in samenstellen en opslaan. Je hoeft geen internet te hebben, eenmaal opgeslagen is die ook offline te gebruiken. En dit puntje, dat zijn wij. Zo zie je precies waar je loopt. De weg kwijtraken kan dus eigenlijk niet.” De app – met daarin 3700 kilometer aan verschillende wandelroutes door heel Noord-Holland – blijkt een hit. Het gebruik is in 2020 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2019. En dat heeft alles te maken met corona, zegt Soels. “De pieken namen toe wanneer de lockdown strenger werd.”

Herberg Klein Kalfje

De Kalfjesroute (5 kilometer) gaat door het vogelrijke gebied de Middelpolder en is te volgen via de blauwe pijlen op paaltjes en lantaarnpalen. Lopend langs een golfbaan, een goedgevulde schoolmoestuin en door een stukje dicht bos, bereikt de wandelaar via bruggetjes en stukken onverharde wegen de Amstel. Op de hoek van de rivier staat al sinds 1670 de herberg Klein Kalfje, vernoemd naar de eerste eigenaar Jan Claesz Kalf. Alleen de hoogbouw in de verte verraadt de nabijheid van de Zuidas, Duivendrecht en de Bijlmer.

Tien jaar

De aanleg van het wandelnetwerk in Amstelland startte in 2019. In april 2021 was de officiële opening. Het totale Wandelnetwerk Noord-Holland bestaat al sinds 2011. “Dit jaar bestaan we dus 10 jaar”, zegt Soels. “Het begon met een aantal routes rond Alkmaar, Bergen en Heiloo en is langzaam uitgebreid. We zitten nu midden in de voorbereidingen voor de regio Zuid-Kennemerland. Daarna mist alleen Texel nog.” Recreatie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het wandelgebied. De provincie Noord-Holland vindt dit soort recreatie belangrijk en financiert daarom een groot gedeelte van de aanleg.

Wandelnetwerktovenaar

Met aan de linkerhand langsvarende bootjes op de Amstel en aan de rechterhand een voorbijrijdende tractor op een stuk boerenland, vervolgt Soels de Kalfjesroute. Er zijn al een hele tijd geen blauwe pijlen te zien, maar je kunt dan ook geen andere kant op dan rechtdoor. “Een routebureau denkt goed na over het plaatsen van de pijlen op de meest logische plekken. Mocht je toch een pijl missen, dan kan je dat doorgeven bij ons meldpunt”, aldus Soels. Fervent wandelaar Rutger Burgers is het brein achter het kilometerslange netwerk. “Ik noem hem ook wel de wandelnetwerktovenaar. Hij weet lange wandelingen en korte ommetjes met elkaar te verbinden. Maar daar komt natuurlijk wel nog overleg bij kijken. Met de gemeentes en provincie, maar ook met agrariërs. Het komt namelijk geregeld voor dat boerenpaden de verbinding vormen tussen de bestaande routes.”

Parels

Als de blauwdruk eenmaal klaar is, moet er nog van alles gebeuren. Soels: “De aannemer verzorgt de informatiepanelen en de materialen voor de pijlen en paaltjes, en een webbouwer gaat aan de slag met de routes op de website. Daar moeten nog teksten voor komen met extra informatie.” Als de bewegwijzering helemaal is aangelegd, gaan Soels en haar collega’s controlewandelingen maken. “Mochten er bordjes ontbreken of niet zichtbaar zijn, dan vullen we dat nog aan. Het moet kloppen, want we staan voor kwaliteit.” Die kwaliteit maakt het Wandelnetwerk erg aantrekkelijk, vindt Soels. “De routes zijn heel duidelijk en goed aangegeven. Daarnaast lopen ze door een erg gevarieerde omgeving. Kijk maar om je heen. We zijn net door een stukje bos gegaan, langs boerenland, het water en open velden met wuivende rietkragen. En die overvliegende grutto is toch een cadeautje om te zien?” Ze kijkt om zich heen en wijst naar een oud gemaal. “Je leert ook nog wat over de provincie. Dit Poldergemaal Middelpolder herinnert ons eraan dat water onlosmakelijk verbonden is met Noord-Holland. Dat zie je overal terug in het landschap. Ik raad iedereen aan om eens een route van het wandelnetwerk uit te proberen. Zo ontdek je nog eens parels dicht bij huis.”