Geen jazzfestival meer in oude dorp Amstelveen

Amstelveen – Hoewel de horeca is geopend, festivals worden gepland en er weer zicht komt op ‘terug naar normaal’, maakte de organisatie van Jazz in het Dorp afgelopen weekend bekend dat zij, na 7 jaar, stoppen met de organisatie van het festival. Jazz in het Dorp ontstond 8 jaar geleden als een wild plan van een klein groepje vrienden op een terrasje. “Zou het niet eens leuk zijn als we proberen het Oude Dorp te laten swingen en te laten zien dat Amstelveen geen slaapstad is?” Twee maanden later stond, tegen alle verwachtingen in, het dorp vol met 10.000 bezoekers. In de jaren die volgden, passeerden vele artiesten de revue. Van Mathilde Santing tot de veelgeprezen Lorrèn en van Wouter Hamel tot Shirma Rouse. Het weer was, wonder boven wonder, iedere editie goed. En wat vooral opviel: de Amstelveense gezelligheid. De ingehuurde beveiliging had nooit iets te doen, want alles verliep altijd gemoedelijk.

Versterking team

En toch stopt de organisatie met deze succesformule. Sander Mager, festivaldirecteur: “Jazz in het Dorp begon als vrijwilligersorganisatie van een klein groepje vrienden en is dat eigenlijk altijd gebleven. Mensen kwamen, mensen gingen, maar met een harde kern hebben we ieder jaar weer de schouders eronder gezet. Na 8 jaar merken we dat we op een punt zijn gekomen waarop het festival te groot is om door een klein clubje vrijwilligers georganiseerd te worden. We hebben bijna allemaal (fulltime) banen en zijn een groot gedeelte van het jaar bezig met de organisatie. En hoewel we de afgelopen jaren heel hard hebben gezocht naar versterking van ons organisatieteam, merken we toch dat veel mensen zich daarop verkijken. Het is niet iets dat je er ‘even’ bij doet, het is – helemaal in de zomermaanden – echt een baan naast een baan. De afgelopen 4 jaar spraken we na iedere editie weer met elkaar af dat we het écht alleen nog een keer zouden doen als er serieuze versterking zou komen. En ieder jaar besloten we tegen maart om het dan toch maar weer zelf te doen. Met heel veel plezier, maar met ook veel onzekerheden – er hoeft maar één iemand uit ons team weg te vallen en we hebben een serieus probleem. En dus hebben we, met pijn in het hart, besloten om te stoppen als vrijwillige organisatie.”

Mogelijk een doorstart?

Is het dan nu helemaal afgelopen voor het succesvolle jazzfestival? Dat is nog niet helemaal zeker. Sander, Tom, Patricia, Wil, Geertje, Kees, Jeroen, Gert Jan en Jaap van het organisatieteam: “Wij kunnen en willen het als vrijwilligers niet meer dragen. Maar wanneer een partij zich meldt die het – al dan niet professioneel – wil organiseren, dan staan we daar zeker voor open. En anders gaan we zelf deze zomer gewoon weer eens op een terrasje zitten in het Oude Dorp en bedenken wat voor nieuwe dingen we allemaal nog kunnen verzinnen om Amstelveen meer te laten bruisen.”