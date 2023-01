Oranje Fonds zoekt buurtinitiatieven

Regio – Het Oranje Fonds is gestart met de zoektocht naar bijzondere projecten die kans maken op een Appeltje van Oranje 2023. Dit jaar is het thema Bruggenbouwers in de buurt: succesvolle buurtinitiatieven voor en door buurtbewoners die buurtbewoners echt met elkaar verbinden.

Deze initiatieven maken kans op een van de drie Appeltjes van Oranje die voor de 21e keer worden uitgereikt. Organisaties kunnen zich tot 24 februari 2023 aanmelden om kans te maken op de geldprijs via oranjefonds.nl/appeltjes. De Appeltjes van Oranje worden in oktober 2023 overhandigd door Koningin Maxima.