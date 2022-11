Optreden Johnny en de Surfers in Duycker

Hoofddorp – Elke donderdag is het live muziekavond in het Duycker café in Hoofddorp. Op 8 december komt de Aalsmeerse band ‘Johnny en de Surfers’ optreden. ‘Johnny en de Surfers’ speelt een hele vrolijke mix van jazz, blues, jump ‘n jive en rock ‘n roll van diverse bekende artiesten, zoals Fats Domino, Elvis Presley, Louis Prima, Ella Fitzgerald en Nathalie Cole.

Kom ook genieten, dansen en swingen op deze aanstekelijke muziek. Het Duycker café is gevestigd in cultuur centrum Hoofddorp aan het Raadhuisplein 5 en is donderdags geopend van 17.00 tot 01.00 uur. Het optreden van de band begint rond 20.30 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op: www.duycker.nl. Alvast nader kennis maken met de band? Surf dan naar www.johnnyendesurfers.nl.