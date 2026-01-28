Openbare repetitie Amstel Blazers Collectief

Mijdrecht – Mensen een muziekinstrument bespelen en die het leuk lijkt om wekelijks samen met anderen muziek te maken zijn welkom tijdens de openbare repetitie van het Amstel Blazers Collectief. Die vindt plaats op dinsdagavond 10 februari. Er zijn 25 enthousiaste amateurmuzikanten die samen in een orkestspelen.

Het muziekrepertoire van het ABC varieert van musical en klassiek tot pop en rock en alles wat daartussen zit. De repetities vinden elke dinsdagavond plaats in het VIOS-gebouw op Windmolen 77 in Mijdrecht, van 20 tot 22 uur. Het Amstel Blazers Collectief treedt een aantal keer per jaar op.

Even kennismaken? Stuur dan een mailtje naar abc@vios-mijdrecht.nl en vermeld naam, instrument en speelervaring, dan ontvangt de aanvrager alvast bladmuziek, maar alleen komen luisteren mag ook.

Foto: aangeleverd.