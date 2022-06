Uithoorn – Zondag 3 juli is er weer een open dag in Tuin Bram de Groote. De tuin, sinds 1994 als natuurgebied in beheer bij Landschap noord-Holland, omvat onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal borders en een weide, waar in de zomer kalfjes grazen.

Het is intussen volop zomer en dat staat gelijk met heel veel kleur in de tuin. De natte periode heeft gezorgd voor een groei-explosie en alle kleuren van de regenboog zijn terug te vinden in de borders van de tuin: rode papavers, oranje havikskruid, gele ganzenbloemen, witte margriet, roze bolderik, blauw komkommerkruid en alles wat daartussenin zit. Aan de rand van de poel staat de grote boterbloem met soms wel 5 centimeter grote bloemen.

De tuin ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan en is zondag open van 13.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen naar binnen via de zij-ingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur.

De toegang is gratis. Naast de open dag is het mogelijk om op woensdagmorgen (de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers) tussen 9.00 en 12.00 uur in de tuin rond te kijken.