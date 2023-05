Op avontuur tijdens Amstellanddag

Regio – Op zondag 4 juni is het Amstellanddag. Op bijna 50 locaties tussen Amsterdam en Nes aan de Amstel is er van alles te beleven. Er is muziek, er zijn tentoonstellingen en bijzondere rondleidingen op plekken waar je normaal niet zomaar naar binnen mag. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht opent de deuren van Afvalwaterzuivering Amstelveen, gemaal Middelpolder, Stadwijck en De Ronde Hoep. Voor jonge bezoekers worden er waterproefjes aangeboden door echte waterprofessoren. Voor het eerst sinds lange tijd kunnen bezoekers weer een kijkje nemen in Gemaal Middelpolder. Dit gemaal zorgt al eeuwen voor het juiste waterpeil in de Middelpolder. Het gebouw en de pompen zijn inmiddels verouderd en daarom in 2023 duurzaam gerenoveerd. De pompen worden vervangen door energiezuinige pompen met een grotere capaciteit. Ook wordt er een vislift aangelegd. In het monument staat onder andere een zeldzame Thomassen dieselmotor uit 1936. Locatie: Amsteldijk-Noord 68, Amstelveen

Een verhaal met een luchtje…

Wil je weten hoe wij het rioolwater uit Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel schoonmaken? Kom dan langs bij onze Afvalwaterzuivering Amstelveen. Trotseer de rioollucht en leer meer over hoe we alles wat door het riool spoelt, eruit halen. We zorgen dat het weer als schoon water op de sloten en rivieren in de omgeving terecht komt. Locatie: Machineweg Middelpolder 26, Amstelveen

Pompen en drooghouden

De koffie staat vanaf 11.00 uur klaar bij Gemaal Stadwijck. Dit gemaal uit 1920 zorgt voor dat de Buitenvelderse polder droog blijft. Het gemaal en de woningen ernaast zijn in de stijl van de Amsterdamse school gebouwd. Het is uniek dat deze gebouwen zo goed bewaard zijn. Locatie: Amsteldijk 272, Amsterdam. Ook gemaal De Ronde Hoep is open. Een bezoek aan dit gemaal uit 1913 is zeker de moeite waard. Het oude dieselgemaal is nog helemaal in originele staat, en het werkt nog steeds! Naast het oude gemaal is inmiddels wel een nieuw elektrisch gemaal gebouwd. Locatie: Waver 47, Ouderkerk aan de Amstel.

Programma

De Afvalwaterzuivering en gemalen zijn open tussen 11.00 uur en 17.00 uur. Er worden de hele dag rondleidingen gegeven aan bezoekers. Bij Gemaal Stadwijck, de Ronde Hoep en de Afvalwaterzuivering worden voor jonge bezoekers leuke waterproefjes aangeboden en liggen er kleurplaten om mee te nemen. De open dag op onze afvalwaterzuivering en gemalen maakt onderdeel uit van de Amstellanddag. Bekijk het volledige programma op www.beschermersamstelland.nl