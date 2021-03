Ook genieten van Freesia’s in de tuin

Amstelland – Freesia’s zijn vooral bekend als snijbloem, maar wist je dat je er ook in de tuin van kunt genieten? Ze zijn niet alleen prachtig om te zien, maar verspreiden ook een heerlijk geur. Wat freesia’s zo bijzonder maakt is de manier waarop de plant bloemen maakt. Uit de knol groeien meerdere stengels uit tot prachtige kammen. Ze worden kammen genoemd, omdat de bloemknoppen keurig netjes op een rij staan. Naast de typerende bloemkammen staan freesia’s bekend om hun gewilde geur. Wist je dat de freesia een van de weinige bloemen is die nog haar natuurlijke geur heeft? Niet voor niets wordt deze vaak in parfum gebruikt. De geuren lopen uiteen van heerlijk zoet tot bijzonder kruidig. En de ene geurt flamboyant, de ander juist subtiel.

Extra blaadjes

Er is voor ieder wat wils: freesia’s zijn verkrijgbaar in allerlei kleuren én geuren. Daarnaast kun je ook nog kiezen uit enkelbloemig, half-dubbelbloemig en dubbelbloemig. Bij de dubbelbloemige zijn de meeldraden deels veranderd in extra blaadjes. Is dat niet magisch? De knollen plant je het beste van april tot en met juni, op een zonnige en niet te natte plek in de tuin. Plant ze vijf centimeter diep en zorg voor acht centimeter ruimte tussen de knollen. Je zult zien dat ze, afhankelijk van het plantmoment, van juni tot en met september dankbaar bloeien in de tuin.

Traditie

De freesia stamt af van de irissenfamilie (Iridaceae) en werd rond 1830 ontdekt door de Zuid-Afrikaanse plantenverzamelaar Ecklon. Hij vernoemde deze exotische bloem naar zijn vriend en studiegenoot, de Duitse arts Friedrich Freese. Door de jaren heen is er een ware traditie rondom deze bloem ontstaan. Na zeven jaar huwelijk geef je je partner witte freesia’s, om de pure en echte liefde te vieren. Hoe romantisch! Daarnaast is het een gewilde bloem in bruidsboeketten, omdat ze symbool staat voor onvoorwaardelijke liefde en onschuld.

Weetjes

Je geniet het meest van de freesiageur wanneer de bloemetjes helemaal open zijn. Houd je meer van een subtiele geur? Kies dan voor blauwe freesia’s, die geuren gering. Een andere naam voor freesia is ‘Kaaps lelietje-van-Dalen’. Heb je geen tuin, maar wel een terras of balkon? Freesia’s doen het ook erg goed in potten. Kijk voor meer informatie over bloembollen op www.bloembol.org.

