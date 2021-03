Online theater bij De Meerse voor kinderen

Hoofddorp – Schouwburg De Meerse presenteert leuke online theatervoorstellingen voor kinderen. Voor 2,99 euro kunnen deze bekeken worden op een zelf gekozen moment. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen kijken en luisteren naar ‘Wij gaan op berenjacht’ van Theater Sonnevanck & Silbersee.

‘Wij gaan op berenjacht’ (4+) is een familievoorstelling over moedig zijn, met zijn allen dwars door de modder en de sneeuwstorm sjouwen, over overmoedig zijn en samen lekker bang zijn onder de dekens. Vijf zingende acteurs en een danser vertellen het spannende verhaal van een vader, zijn kinderen en hun hond die samen op berenjacht gaan. Met betoverende muziek, spel, beeld en beweging. En met een actieve muzikale rol voor de kinderen. Voorafgaand aan de voorstelling kunnen kinderen gratis een workshop van 12 minuten bekijken, waarin theaterdocenten uitleggen hoe kinderen mee kunnen doen met de voorstelling. Dit is echter niet nodig om van de voorstelling te kunnen genieten! ‘Wij gaan op berenjacht’ is de muziektheaterversie van het geliefde prentenboek van Michael Rosen en is bekroond met een Zilveren Krekel.

Joris & De Drakentemmers

Voor kinderen vanaf 8 jaar presenteert theater Het Laagland ‘Joris & De Drakentemmers’. Moed, doorzettingsvermogen en op jezelf vertrouwen. Alle jongens en meiden én hun familie krijgen er een extra dosis van. In deze voorstelling gaan de acteurs aan de haal met de legende van Joris en de Draak én met draken van alledag. Al spelend en muziek makend delen ze hun geworstel en ontdekkingen over draken. Hoe overleef je niet alleen de monsters uit de bekende verhalen, maar vooral de draken die je van binnen de baas zijn? Deze vurige muziektheatervoorstelling schakelt, met de vaart van een achtbaan, van panische prinsessen naar een stoere bootcamp voor Drakentemmers in spé. Kijk voor meer online (kinder)-voorstellingen op www.demeerse.nl (podiumkids.nl).