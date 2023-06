Nieuwe website: dementie in Amstelland

Regio – Amstelveen bundelt de krachten met Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn voor mensen die te maken hebben met dementie. Woensdag 21 juni is een gezamenlijke website online gegaan: www.dementie-amstelland.nl. Op deze website is voor inwoners van alle vier gemeenten informatie te vinden over onder andere gezondheid, mee blijven doen en kwaliteit van leven als je te maken krijgt met dementie.

Wethouder Marijn van Ballegooijen, bestuurder van Participe Marcel Bastiaansen en netwerkcoördinator Ketenzorg Dementie Amstelland en Meerlanden Bertien Tweehuijsen overhandigden de website symbolisch aan Jan Lans, voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Amstelland en de Meerlanden. Van Ballegooijen: “Als mensen te maken krijgen met dementie komt er veel op hen af. Op deze website staat alle informatie over mogelijkheden voor zorg en hulp in de vier gemeenten. Hulp en activiteiten stoppen niet bij de grenzen van een gemeente. Door samen te werken kunnen we mensen met dementie en hun naasten beter helpen.”

Ketenzorg Dementie Amstelland

Ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden is een samenwerking van gemeenten, zorgorganisaties en welzijnspartijen die hulp geven aan mensen die te maken hebben met dementie. Behalve lokale en regionale informatie en zorgmogelijkheden zijn op www.dementie-amstelland.nl ook links terug te vinden naar algemene websites over alzheimer. De website is daarmee voor Amstelveen en haar buurgemeenten een portaal voor iedereen met (beginnende dementie) en de mensen in hun omgeving.

Bij de foto: Van links naar rechts, Marcel Bastiaansen, Bertien Tweehuijsen, Marijn van Ballegooijen en Jan Lans.