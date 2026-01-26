Nieuwe shirts voor volleyballers Veenland

Wilnis – Voor de volleyballers van Veenland is het jaar voortvarend gestart. Alle leden kregen een nieuw wedstrijdshirt in de vertrouwde clubkleuren, voorzien van het Veenland‑logo.

De enthousiaste groep dames en heren traint wekelijks op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. Na een gezamenlijke warming‑up en technische oefeningen volgen enkele fanatieke partijtjes. Geïnteresseerden die willen komen kijken of meespelen zijn van harte welkom op donderdagavond in De Willistee in Wilnis. Kom gerust een keer langs en ervaar zelf hoe deze sportieve en gezellige groep met veel plezier traint samen.

Foto: aangeleverd. Nieuw shirts voor Veenland Volleybal.