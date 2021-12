Nieuw navigatiebaken voor vliegtuigen op Schiphol

Schiphol – Op Schiphol is donderdag 25 november een nieuw navigatiebaken voor vliegtuigen in gebruik genomen door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Het baken is een zendstation dat radiosignalen uitstuurt waarmee vliegtuigen hun positie kunnen bepalen, doordat de afstand en de richting wordt bepaald ten opzichte van bakens op de grond. Dit nieuwe navigatiebaken op Schiphol vervangt de oude die sinds 1989 in gebruik was en onderdeel is van een bakennetwerk verspreid over Nederland.

Tegenwoordig navigeren veel vliegtuigen op basis van satellieten. Om te zorgen dat bij een storing in de satellietnavigatie alle vliegtuigen veilig kunnen navigeren, blijft LVNL investeren in radionavigatie. Van de oorspronkelijke tien bakens zijn er nu nog vier in gebruik, die samen zorgen voor een landelijke dekking. Naast Schiphol zijn dit de bakens bij Rotterdam, Eelde en Maastricht. De navigatiebakens worden zowel door het overvliegende verkeer als door de landende vliegtuigen op de luchthavens gebruikt.

De bouw van het baken op Schiphol heeft in totaal zo’n zes maanden in beslag genomen. Voor het nieuwe baken is de oude staalconstructie hergebruikt. Het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft met een meetvliegtuig de juiste werking gecontroleerd en vastgesteld.