‘Nacht van de Nacht’ in De Heimanshof

Hoofddorp – Op zaterdag 30 oktober doet heemtuin De Heimanshof mee met de Nacht van de Nacht. De tuin is open van 19.00 tot 21.00 uur en slechts verlicht met lantaarntjes. Bij verenigingsgebouw de Kijkdoos staan vuurschalen waarbij gedichten over de nacht worden voorgedragen. Doel van de actie is om te laten zien hoe mooi het donker is en hoe belangrijk het is om lichtvervuiling tegen te gaan.

Nederland is een van de landen waar het meeste kunstlicht aan is. Vanuit de ruimte is te zien dat Nederland helemaal oplicht door de hoeveelheid kunstlicht. Overdadig lichtgebruik wordt lichtvervuiling genoemd. Dit verstoort het leefritme van allerlei dieren, planten en ook van de mens. Daar kan met elkaar wat aan gedaan worden alleen kunstlicht gebruiken als het echt nodig is. Dat scheelt ook energie en dat is goed voor het milieu!

‘Laat het donker donker’ is de slogan van Nacht van de Nacht, een landelijke campagne van de natuur- en milieufederaties in Nederland. Doel is te laten zien hoe mooi het donker is en hoe belangrijk het is om lichtvervuiling tegen te gaan. Er zijn door het hele land heen diverse evenementen. Kijk op www.nachtvandenacht.nl. De Heimanshof is te vinden aan de Wieger de Bruinlaan 1 in Hoofddorp.