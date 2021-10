My Generation voor senioren met Bob Color

Amstelland – P60 Amstelveen en Amstelring Dagbesteding organiseren een cultureel programma speciaal voor senioren onder noemer: My Generation. Naast het organiseren van een maandelijks evenement op de eerste dinsdagmiddag van de maand, kan er met inachtneming van het corona protocol elke dinsdag gezongen worden bij het senioren rockkoor My Generation. Iedereen kan zich aansluiten. Een gouden stem of zangervaring is absoluut geen vereiste, goede zin des te meer! Sinds oktober repeteert het koor onder enthousiaste leiding van Boris Kothuis op de dinsdagmiddagen vanaf 16.00 uur. De koor-repetities kosten 8 euro per keer, de eerste proefles is gratis. Betalen kan gewoon per keer via de pin, helaas niet contant. Meld je aan via de mail Mygeneration@amstelring.nl, telefonisch via 06-14646643 (Misha de Jong) of loop een keer binnen om de sfeer te proeven.

Ontembaar podiumbeest

En dan is er nog iedere eerste dinsdag van de maand een muzikaal programma in het gezellige café van Poppodium P60. Op dinsdag 2 november presenteert My Generation Amstelveen Bob Color, The Human Jukebox vanaf 14.30 uur. De toegang is gratis. Na 16 jaar met The Bob Color Band door Europa touren en zeven cd’s met eigen nummers is Bob nu solo op stap. Met een verzoeknummers programma. Het publiek kiest uit een menu met 300 liedjes in alle stijlen. Bob Color is extreem veelzijdig. Hij heeft de soul van Otis Redding, de passie van Joe Cocker, de drive van de Stones, de swing van Ray Charles, de charme van Ramses Shaffy en het breekbare van Jacques Brel. Rock and Roll, Ska en Blues. Engels en Nederlandstalig door elkaar heen. Van stampend swingen tot ontroerend mooi! Een ontembaar podium-beest die na vele jaren ervaring nog steeds van muziek maken houden.