Muzikale ontmoeting in de SET Residentie in Mijdrecht

Mijdrecht – In het kader van de Zomer van de Ontmoeting, een initiatief van de lokale welzijnsorganisatie Samens, bracht zanger Thomas Oudshoorn verleden week een muzikaal bezoek aan de SET Residentie in Mijdrecht. Het optreden, georganiseerd door de stichting Zing Mee met Thomas, was belangeloos en werd met groot enthousiasme ontvangen.

Het restaurant van de residentie was voor de gelegenheid omgetoverd tot een warme, muzikale huiskamer. Bewoners, cliënten van dagbesteding Beleef het Leven en buurtbewoners kwamen samen om te genieten van een middag vol Hollandse hits en herkenbare meezingers. De sfeer was ongedwongen en uitnodigend; muziek fungeerde als brug tussen generaties en achtergronden.

De kracht van muziek als middel tegen eenzaamheid werd deze middag tastbaar. Waar woorden soms tekortschieten, wist Thomas met zijn optredens verbinding te creëren. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en bracht letterlijk en figuurlijk beweging in de zaal. In zijn eigen woorden: “Mensen blij maken met muziek en ze een gezellige middag bezorgen, dat is wat ik graag doe. Juist in de zomer, wanneer een gevoel van alleen-zijn op de loer ligt, is het fijn om dit te mogen doen.”

De Zomer van de Ontmoeting is een reeks laagdrempelige zomeractiviteiten die inwoners van De Ronde Venen uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Van creatieve workshops tot gezamenlijke maaltijden en muzikale optredens; het programma richt zich in het bijzonder op mensen die in de zomer minder sociale contacten ervaren.

De stichting Zing Mee met Thomas sluit met haar missie naadloos aan bij dit initiatief. Door optredens te verzorgen voor ouderen, mensen met een beperking of anderen in een kwetsbare positie, wil de stichting bijdragen aan het doorbreken van sociaal isolement. Samen zingen wordt daarbij ingezet als krachtig middel voor ontmoeting en verbinding.

Komende 20 augustus verzorgt Thomas een volgend optreden in Zonnehuis Zuiderhof in Vinkeveen, aanvang 15.00 uur. Meer informatie over de stichting is te vinden op www.zingmeemetthomas.nl.

Op de foto: Een middag vol Hollandse hits en herkenbare meezingers. Foto: aangeleverd.