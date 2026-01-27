De Ronde Venen – Wat gebeurt er wanneer tientallen nationaliteiten, culturen en kooktradities samenkomen in één Mijdrechtse huiskamer? Dat ontdekken bezoekers van de multiculturele eettafel op woensdag 12 februari, wanneer Open Huis De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht, vanaf 17.30 uur opnieuw wordt omgetoverd tot een sfeervolle eetzaal voor ruim zeventig gasten en kan het proeven, praten en ontmoeten beginnen. Deelnemers betalen 10 euro en wie iets extra’s wil bijdragen ondersteunt daarmee direct het werk van het Open Huis.

De avond draait om méér dan samen eten. De organisatoren – vrijwilligers van onder meer VluchtelingenWerk, Open Huis en de lokale taallessen – zien al jaren hoe aan tafel spontane gesprekken ontstaan over afkomst, gebruiken, alledaagse ervaringen en het leven in De Ronde Venen. Het blijkt een laagdrempelige manier waarop nieuwe en gevestigde inwoners elkaar werkelijk leren kennen.

Bont gezelschap

Een bont gezelschap van vooral vrouwen – en een enkele man – verzorgt een breed palet aan warme en koude gerechten. Van huisgemaakte specialiteiten uit verre landen tot vertrouwde smaken van dichtbij: elke schaal vertelt een verhaal. Op tafel vind je steeds een korte beschrijving van het gerecht, inclusief vegetarische opties.

Aanmelden kan tot maandag 9 februari via welkom@openhuisderank.nl. Hoewel er deze editie iets meer ruimte is, blijft de belangstelling groot. Wie zeker wil zijn van een plek, doet er dus goed aan niet te lang te wachten. De organisatie kijkt uit naar“een gezellige, warme avond waarin eten vooral een middel is om elkaar te vinden.

De multiculturele eettafel verbindt inwoners van De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.