Movimiento Stars verrassen bij debuut

Alphen aan den Rijn – Voor de kersverse dansgroep Movimiento Stars van Dansschool Dance Valley was zondag 25 januari een spannende mijlpaal. De zestien meiden, die pas kort samen trainen, namen in theater Castellum in Alphen aan den Rijn deel aan hun allereerste wedstrijd: We Know You Can Dance.

Onder leiding van hun dansdocent Melanie werkten de meiden de afgelopen weken intensief toe naar dit optreden. Die inzet bleef niet onopgemerkt. Met een energieke musicaldans vol strakke choreografieën, verrassende trucs en zichtbaar plezier wisten zij het publiek en de jury te overtuigen.

In de categorie Showdance – 11-13 jaar – eindigde Movimiento Stars knap op de tweede plaats, tussen tien deelnemende teams. Een bijzondere prestatie voor een groep die nog maar zo kort bestaat.

De dansers Dani, Danie, Feline, Maartje, Lisa, Quinn, Lena, Fiene, Julie, Sophia, Shanaya, Livia, Liene, Demy, Jessy en Phieke kunnen dan ook terugkijken op een sterk debuut. De dansschool laat weten ‘enorm trots’ te zijn op het team.

De Movimiento Stars verrasten bij hun debuut tijdens We Know You Can Dance. Foto: aangeleverd.