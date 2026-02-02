Meerdere teams op gedeelde eerste plaats DRV-biljartcompetitie

De Ronde Venen – De Merel 1/Thijmen van Veen speelt zich in de DRV-biljartcompetitie naar een gedeelde eerste plaats tegen Cens 2. John Vrielink was na een toertochtje op de Weissensee erg sterk. Met een moyenne van 6.0 speelde hij zijn 180 caramboles bij elkaar. Kees Griffioen en Bert Fokker volgde het spoor van John. Michel Bak kon er nog een mooie winstpartij tegen over zetten.

K.O.T. 87-1 behoudt de gedeelde koppositie na een spannende en gelijk opgaande partij tegen de Merel 3/Thijmen van Veen. Beide teams speelden 41 wedstrijdpunten bij elkaar. Alle spelers waren erg gewaagd aan elkaar. Peter Driehuis, Jeroen van Rijn en Richard van Kolck wonnen hun partij.

Sterke zenuwen

S.v. Veenland/Liquid Rubber ontvingen thuis de Merel 2 / Thijmen van Veen. De eerste partij was gelijk spannend. Joep Pothuizen en Gijs van de Vliet vochten voor ieder punt. In de laatste beurten bezat Joep over sterkere zenuwen en trok de partij naar zich toe. Ook Derk wist zijn partij te winnen. De overwinning ging mee naar Vinkeveen. Peer (Wilco) van der Meer won en speelde deze week de kortste partij in de competitie. Hij was in 19 beurten klaar. Ook Roos Aarsman was deze week in vorm en won haar partij.

Vol goede moed

De Biljartvrienden/Smit fietsen/2 Groen ging vol goede moed naar De Hoef om tegen DenB Diensten /De Springbok te spelen. Lucia Burger bleef haar vorm vasthouden. Met een percentage van 31.71%, met dertien caramboles, speelde Jan Koridon de hoogste serie van deze week. Martien Heijman won ook zijn partij. Ook John Beets had er zin en wist zijn partij te winnen Met drie gewonnen partijen ging de winst mee naar Wilnis.

In Mijdrecht speelde Cens/Gortenmulder thuis tegen De Springbok 2/Feka. Met minimale winst speelden Arjan Gortemulder en Eric van de Bosch de winnende wedstrijdpunten bij elkaar. Ray Kramer speelde een mooie partij en ook Henk Veerhuis wist zijn partij te winnen.

Peter Driehuis. Foto: aangeleverd.