Lokaal en Fair presenteert kandidatenlijst

Vinkeveen – Lokaal en Fair maakt bekend, dat de volledige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 is vastgesteld. De lijst bestaat uit kandidaten uit bijna alle dorpen van de gemeente en weerspiegelt daarmee de brede vertegenwoordiging waar de partij voor staat.

De kandidatenlijst vormt volgens de partij een hecht team van ervaren politici en nieuwe gezichten, jong en oud, met uiteenlopende vakinhoudelijke kennis en een sterke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. “Samen zijn zij stevig verankerd in de dorpen en zetten zij zich in om initiatieven van inwoners actief te ondersteunen en verder te brengen.”

De lijst wordt aangevoerd door Simone Borgstede uit Wilnis, de huidige fractievoorzitter en ondernemer. Op de tweede plaats staat Niels van Nobelen uit Mijdrecht, momenteel commissielid en afgestudeerd bestuurskundige aan de UU. Maria Avakyan uit Vinkeveen volgt op plek drie. Zij is docent Nederlands in Amsterdam en afgestudeerd in politicologie aan de UvA. De vierde plaats is voor Youp de Haas uit Amstelhoek, raadslid, omgevingsmanager bij Publyon SOM en universitair docent in Leiden. De top vijf wordt afgesloten door Ria de Korte Verhoef uit Baambrugge, voormalig Kamerlid, die het team versterkt met haar ruime kennis en ervaring. Verder bestaat de kandidatenlijst uit Jeffrey Schoenmakers uit Mijdrecht, Jeroen van Loosbroek uit Vinkeveen, Ramon Heijungs uit Abcoude en Petra Verboom en Gerard de Korte, beiden uit Baambrugge.

Op de foto: V.l.n.r. Petra Verboom, Maria Avakyan, Niels van Nobelen, Simone Borgstede, Youp de Haas, Ria de Korte, Jeffrey Schoenmakers en Gerard de Korte. Foto: aangeleverd.