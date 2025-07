Locatie De Trekvogel in Mijdrecht kansrijk voor Knarrenhof

De Ronde Venen/Mijdrecht – Al sinds 2024 zet een vastberaden groep inwoners uit De Ronde Venen zich in voor een bijzonder wooninitiatief. Zij willen een woonvorm voor vitale 60-plussers – landelijk bekend onder de naam Knarrenhof – in De Ronde Venen op de kaart te zetten. Hoewel dat niet eenvoudig is, krijgt het concept steeds meer bekendheid en steun, zowel onder inwoners als binnen de gemeente. En na wat teleurstellingen lijkt er nu een reële kans op de locatie van De Trekvogel waar de gemeente woningbouw wil realiseren. De Trekvogel is een voormalige openbare basisschool die momenteel wordt herontwikkeld aan de Karekiet.

Een Knarrenhof is een eigentijdse woonvorm, gebaseerd op het principe van zelfstandig wonen in een hofje, maar met oog voor elkaar. De hofjes bestaan uit levensloopbestendige woningen – zowel huur als koop – gegroepeerd rond gedeelde voorzieningen, zoals een Hofhuys, gezamenlijke tuin en soms een werkplaats. Formele zorg is er niet, maar sociale betrokkenheid des te meer. Het motto van de landelijke stichting is dan ook: “Eerst de mensen, dan de wensen en dan pas de stenen.”

Kartrekkersgroep

Onder de naam kartrekkersgroep Knarrenhof Wilnis/De Ronde Venen proberen zij in nauwe samenwerking met Hans Peter van Tilburg van de landelijke stichting Knarrenhof een geschikte locatie te vinden in de gemeente. De kartrekkersgroep merkt dat veel mensen nog een verkeerd beeld hebben van een Knarrenhof. “Het is geen bejaardentehuis of afgesloten gemeenschap”, legt Van Tilburg uit. “Het Hofhuys is vaak ook open voor mensen uit de buurt. Bewoners zijn onderdeel van de wijk. Het voelt alsof je op vakantie bent in je eigen dorp in een mooi resort. ”

In Nederland schieten deze hofjes als paddenstoelen uit de grond. Waarom niet in De Ronde Venen? De kartrekkersgroep had haar hoop gevestigd op het Kreekpark in Wilnis. Die locatie met veel ruimte en groen leek ideaal voor een Knarrenhof Ook in het nieuwbouwproject Oosterland in Wilnis lijkt voorlopig geen plek voor een hofje. Projectontwikkelaars hebben vaak andere plannen om senioren te huisvesten. Zij bouwen liever seniorenappartementen met een (klein) balkon. Dat is vaak niet passend bij de woonwensen van senioren die nu in een huis wonen met een tuin. Dan ga je niet zo makkelijk verhuizen. Voor de Kartrekkersgroep wel vaak een teleurstelling, omdat het moeilijk is om ertussen te komen bij projectontwikkelaars.

Nieuwe hoop

Toch hield de groep de moed erin en inmiddels merken zij ook dat de gemeente met ze mee wil denken. Tijdens een drukbezochte informatieavond van de gemeente De Ronde Venen op 8 juli ontstond nieuwe hoop. In het leegstaande gebouw van de voormalige basisschool De Trekvogel in Mijdrecht werden mogelijke toekomstscenario’s besproken. En een van de serieuze opties was de realisatie van een Knarrenhof. Marieke Matena van de kartrekkersgroep legt hoopvol uit wat het idee is. “We zouden hier graag zo’n 24 levensloopbestendige woningen realiseren, geschikt voor 36 tot 40 vitale 60-plussers. Een eigen woning en gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ontmoetingsplek, tuin en werkplaats.”

De gemeente heeft nog geen definitief besluit genomen over de invulling van de Trekvogel-locatie, maar dat het Knarrenhof-concept stevig op de kaart staat, is inmiddels duidelijk. De kans op het eerste Knarrenhof in De Ronde Venen lijkt weer een stapje dichterbij. Interesse in deze vorm van wonen en meer informatie? Stuur dan een mailtje naar Koos Bos: kocobo@solconmail.nl.

