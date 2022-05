Literair Café met Femke van der Laan in bibliotheek

Amstelland – Tijdens het Literair Café op donderdag 12 mei in de bibliotheek Amstelveen vertelt columnist Femke van der Laan over haar nieuwste werk: Aan de randen van de dag. Een uiterst persoonlijk verslag over de liefde tussen Femke en Eberhard van der Laan. Femke van der Laan schreef wekelijks een column voor Het Parool en artikelen voor diverse andere media. In 2019 verscheen haar boek ‘Stad vol ballonnen’, een bundeling van de columns over haar leven in de stad na de dood van haar echtgenoot Eberhard van der Laan.

Elke maand biedt het Literair Café een exclusieve mogelijkheid om in gesprek te gaan met een bekend auteur. Stel al je brandende vragen, deel je ervaringen, of misschien wil je wel een literaire discussie starten met jouw favoriete schrijver. Het is allemaal mogelijk op deze bijzondere avond. De ontmoeting met Femke van der Laan op 12 mei is van 19.00 tot 21.00 uur in de bibliotheek in het Stadshart. Deelname aan het Literair Café kost 5 euro voor leden en 7,50 euro voor niet-leden. Kijk veer informatie en tickets op de website: www.debibliotheekamstelland.nl.

Foto: Femke van der Laan. Fotograaf: Frank Ruiter